Австрийский энергетический регулятор E-Control выпустил 30 октября заявление, в котором говорится: в Австрии считают, что транзит российского газа через Украину может продолжаться до тех пор, пока газопровод находится в рабочем состоянии.

Иван Шилов ИА Регнум

Как поясняет ТАСС, так один из важных импортёров нашего топлива (Австрия по-прежнему зависит от российского газа на 43%) прокомментировал заявление главы украинского «Нафтогаза» Андрея Чернышова. 29 октября тот сообщил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского топлива в Европу, который истекает в конце 2024 года.

«Контракт завершится — транзит остановится», — объявил Чернышов. По его словам, киевский режим остановил бы и сейчас, но «мы не можем лишить некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме».

Ряд экспертов связывал газовый демарш Украины с тем, что Киев крайне недоволен сменой информационной повестки. На фоне начавшейся военной операции Израиля в секторе Газа украинский вопрос явно исчез с передовиц СМИ, а западные законодатели со всё меньшим энтузиазмом готовы выделять Киеву новые средства. Поэтому, считают эксперты, украинские власти в ближайшее время попытаются привлечь внимание какими-то громкими словами и действиями.

Вопрос в том, кому адресовано это заявление. Казалось бы, России. До начала СВО именно через Украину, при всех альтернативных трубопроводах, шла значительная доля нашего газового экспорта в Европу. Которая, в свою очередь, была основным потребителем российского газа, причем с тенденцией к наращиванию импорта.

Однако сейчас ситуация изменилась. И с цифрами транзита, и с направлением, и с перспективами. «Объемы, которые мы поставляем в ЕС, носят умеренный характер. Если наши поставки в 2021 году в Европу составляли порядка 150 миллиардов кубов, то в 2023 году речь, по нашим оценкам, пойдет о менее 30 млрд», — поясняет ИА Регнум гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), руководитель департамента политологии Финансового университета Константин Симонов.

Для примера, упомянутая выше Австрия хоть и остаётся во многом зависимой от нашего сравнительного дешёвого топлива (43% импорта газа, как было сказано выше), но серьёзно снизила долю импорта из России — для сравнения, в феврале 2022 года нашего газа составляла 79%.

Резкое сокращение объемов российских поставок в Европу, о котором говорит Симонов, стало следствием европейских санкций, а также демонстративного курса ЕС на отказ от российского голубого топлива.

Москва не ожидает, что этот курс в ближайшее время изменится. «Россия выстраивает свои газовые планы вне зависимости от согласия или несогласия Украины продлевать контракт. И без того было понятно, что многое будет зависеть от политической ситуации на конец 2024 года — а какой будет эта ситуация, сейчас непонятно, — сказал ИА Регнум научный сотрудник Финансового университета, эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович. Поэтому, добавил он, сейчас ищутся иные транзитные варианты: турецкий или иранский газовые хабы, планы по СПГ (сжиженному природному газу), экспорт газа в Китай и Среднюю Азию.

Поэтому России украинские угрозы особо не страшны. А вот Европе — страшны.

Спокойствие могут позволить себе только венгры

«Европа оказалась в тяжелой ситуации, — отмечает Симонов. — Да, у них есть поставки СПГ из США, но их потребление газа сократилось на 20% по сравнению со средним уровнем за последние 5 лет».

Европа не замёрзнет, но страны Старого Света не могут заменить газ в промышленности, и деиндустриализация там стала реальностью. Более того, из-за несходящегося баланса любые дополнительные провалы в поставках уже становятся форс-мажором, указывает Симонов. В частности, провал поставок через Украину.

«Через Украину газ идёт в Австрию, Чехию, Словакию, Германию, Италию, Нидерланды. Для сравнения, через «Турецкий поток» газ идет лишь на Балканы и доходит максимум до Венгрии», — указал в комментарии ИА Регнум ведущий аналитик ФНЭБ, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Становится понятно, почему венгры (до которых доходит газ через Турцию) уже заявили, что планы и настроения украинских транзитёров их не особо беспокоят.

«Трубопровод «Турецкий поток» имеет огромную мощность. Его пропускная способность из Сербии в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров…. По нашему долгосрочному контракту ежегодно «Газпром экспорт» должен поставлять 4,5 млрд кубометров газа в Венгрию», — заявил «РИА Новости» глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, нужно будет лишь заключить техническое соглашение о перенаправлении 1 миллиарда кубов (которые сейчас идут через Украину) на «Турецкий поток».

А вот остальным странам Европы провал в поставках может выйти весьма дорого — чем и пользуется Украина.

«В Киеве пытаются привлечь к себе внимание и шантажировать европейцев», — отмечает Юшков. Он напомнил, что Украина и раньше угрожала не продлевать соглашения с «Газпромом».

Украинская сторона намекала: если европейские компании перепишут контракты с нашей газовой компанией и перенесут точку приёмки газа на российско-украинскую границу, то тогда Киев подпишет договоры о транзите с самими европейцами. В Киеве от факта транзита не отказываются — лишь от контракта с «Газпромом», пояснил Юшков.

Киевские руководители хотят прямых контрактов с европейскими компаниями для того, чтобы напрямую получить от них деньги, а также сделать идущий через Украину газ европейской же собственностью (то есть чтобы ЕС за него отвечал).

Обходные манёвры для Европы маловероятны

Конечно, привлечение внимания европейцев было оформлено довольно коряво. «Заявления делает «Нафтогаз Украины», который по факту транзитом не занимается. В 2019 году по требованию европейского законодательства из «Нафтогаза» был выделен оператор газотранспортной системы. И этот оператор как раз никаких заявлений не делал», — поясняет Юшков.

Как бы то ни было, эксперты не сомневаются, что свою угрозу Киев выполнит — российский транзит через Украину в 2024 году с большой долей вероятности прекратится.

Да, чисто теоретически для экспорта газа через украинскую ГТС не нужен контракт. «Украина перешла на европейскую систему бронирования прокачки газа, и долгосрочный контракт не нужен. Киев обязан проводить аукционы на транзит (на сутки, неделю, месяц вперед) и «Газпром» в любой момент может прийти на аукцион и заключить контракт на транзит», — указывает Юшков. Однако Киев вполне может ввести против «Газпрома» национальные санкции, запретив тому участвовать в аукционе.

И да, теоретически есть другие каналы поставок российского газа в Европу, однако запустить их Европа не может. «Есть труба через Белоруссию и Польшу. Однако она сейчас не функционирует, — напомнил Симонов, пояснив, — Польша украла у «Газпрома» собственность (48% этой трубы), и правительство РФ запретило «Газпрому» любые операции с ней».

Кроме того, одна из ниток «Северного потока — 2» находится в рабочем состоянии (да и две взорванные еще могут быть отремонтированы). Однако и тут всё упирается в политику, говорит Симонов.

Теоретически Россия тут может поработать с европейскими интересантами. «В частности, с промышленным лобби, которое может проявить себя. Если острая фаза конфликта будет преодолена к концу 2024 года, то это лобби может своё слово сказать», — считает Станислав Митрахович. Однако вряд ли это лобби что-то скажет поперёк мнения американцев.

«После окончания отопительного сезона транзит может быть остановлен. Сейчас американцы дадут этот сезон пройти, после чего надавят на Украину с целью вытеснить Россию с европейского газового рынка», — говорит Игорь Юшков.

Две тяжбы

И это ещё без учета того, что на пути восстановления российского экспорта в ЕС стоят дела судебные.

Во-первых, российско-украинские. «Формально у Украины и «Газпрома» есть взаимные претензии», — напомнил Юшков.

По словам Киева, российская компания не выполняет принцип «качай или плати». По контракту «Газпром» обязан платить в сутки за прокачку 109,5 миллиона кубов газа (даже если он качает меньше). Сейчас же «Газпром» качает где-то 42 млн кубов и платит за них. «Объясняется это тем, что Украина первой нарушила контракт — она обязана была предоставлять «Газпрому» возможность выбора маршрута, а по факту не выдает», — указал Юшков.

Во-вторых, российско-европейские тяжбы. «Если предположить, что военный конфликт завершится, то нас ждут большие судебные истории. Кто не выполнил обязательства: поставщик или потребители?» — отмечает Симонов.

Европейские потребители уже подали иски к «Газпрому» из-за того, что газ не пришел на пункты приёма газа. Кроме того, они трактуют переход платежей на рубли, на котором настаивает российская сторона, как ещё одно нарушение контракта.

«Газпром» же называет происходящее форс-мажором: Украина одну из ниток перекрыла, Польша трубу украла, газопроводы наши взорваны — а до этого Siemens нарушила контрактные обязательства по ремонту и возврату турбины. «Так что у «Газпрома» — вагон и маленькая тележка аргументов, если, конечно, есть надежда на честное правосудие», — отмечает Константин Симонов.

До решения этих вопросов вряд ли Москва займётся восстановлением «Потоков» и будет с ЕС подписывать какие-то контракты по увеличению экспорта и преодолению европейского энергетического дефицита, отмечают эксперты.