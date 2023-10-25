Информацию об открытии в Казахстане некоего «центра миротворческих операций НАТО», появившуюся накануне, опровергло 25 октября Министерство обороны страны. В ведомстве заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

Иван Шилов ИА Регнум

В комментарии для СМИ по этому поводу, в частности, сказано, что 23 октября в Алма-ате прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма. Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение, предназначенное для развития миротворческой составляющей Вооруженных сил Казахстана.

В сообщении минобороны республики уточнялось, что основное перспективное предназначение переименованного с недавнего времени центра — подготовка национального миротворческого контингента для выполнения миссий ООН.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 25 октября, что в Кремле рассчитывают получить от властей Казахстана подробную информацию об их реальных планах относительно центра.

Разъяснения не помешают

Общественный деятель Роман Юнеман, в научной сфере специализирующийся на взаимоотношениях России и Казахстана, соглашается, что более конкретные разъяснения от Казахстана, который формально тесно сотрудничает с Россией по широкому спектру вопросов в области безопасности (прежде всего, в рамках ОДКБ — Организации договора о коллективной безопасности), в самом деле не будут лишними: «С одной стороны, речь действительно не идёт о базе НАТО, хотя в Казахстане у альянса много различных объектов, включая перевалочный центр в порту Актау».

Но главное — продолжается действие программ, в рамках которых много лет проводились совместные военные учения Казахстана и США.

Ashina Актауский морской торговый порт

Так, руководитель отдела Средней Азии в Институте стран СНГ Андрей Грозин отмечает, что Казахстан — многолетний член программы НАТО «Партнёрство во имя мира», в рамках которого страна принимает участие в разнообразных учениях, преимущественно в Центральной Азии. И это, по мнению эксперта, входит в противоречие с уставными документами ОДКБ.

«До ковида проходили, например, учения «Степной орёл», — уточняет Юнеман. — Потом их перестали проводить и сейчас, видимо, не возобновляют по тем же причинам — чтобы не создавать медиаактивность».

Зато после ковида проводятся подобные мероприятия в США, указывает Грозин: «Американцы собирают центральноазиатские контингенты, пусть и символические, на своей территории».

Pavel: Mikheyev/Zuma/TASS

Впрочем, как замечает Юнеман, на официальном уровне Казахстан не декларирует планы вступления в НАТО, а сам альянс, в свою очередь (по крайней мере на данном этапе), не озвучивает предложений по явному углублению сотрудничества.

Если произошедшее 23 октября в Астане мероприятие в самом деле касалось исключительно Центра подготовки миротворцев ООН, то вопросы излишни, соглашается Грозин, потому что Россия сама поддерживает эти структуры: «В этих процессах участвуем и мы, в них в разной мере участвуют все центральноазиатские страны и даже отдалённая от региона Монголия».

Но, как замечает собеседник ИА Регнум, каждые пять лет Казахстан и НАТО подписывают план двухстороннего стратегического партнёрства — военно-политического, военно-технического и военно-дипломатического. И если упомянутое мероприятие в Астане оплачивалось за счёт НАТО, то следует обратить на это внимание, полагает эксперт.

«Даже если натовцы оплатили «ооновский» центр, то и тогда мы имеем дело с грубым нарушением устава Организации договора о коллективной безопасности», — убеждён Грозин.

Также, по его словам, в прошлом году в Казахстане США сдали расположенный рядом с Ульбинским металлургическим заводом объект для подготовки специалистов по физической защите структур, связанных с ядерным производством. Причём США, как полагает эксперт, не ограничились собственно строительством, но и предоставили методическую базу, готовят на новом объекте профильных специалистов.

«Про участие Пентагона в военно-биологических программах на территории того же Казахстана уже, по-моему, все знают, — добавляет он. — Кроме того, по военному экспорту тоже было много вопросов, кое-как замяли историю с поставками казахстанского оружия на Украину через третьи страны».

Юнеман также напоминает про подписанное в прошлом году Казахстаном соглашение с Турцией об обмене разведданными.

Хотя Казахстан всё ещё тесно связан с Россией через ОДКБ, в целом в сфере безопасности он постепенно дрейфует в сторону, делают вывод эксперты.

Сдерживающие факторы

Параллельно Казахстан пытается уйти подальше от России и в других областях, замечают собеседники ИА Регнум.

«Обратите внимание на сокращение «параллельного импорта» в Россию, на ужесточение правил открытия российскими гражданами счетов в банках, — перечисляет Юнеман. — Внутренняя риторика тоже меняется».

На ужесточение политики казахстанских властей обращает внимание и Грозин.

«Эта история с пресловутыми 106 товарными позициями, поставки которых в Россию Казахстан ограничил, а потом с опровержением выступила пресс-служба их министерства экономики, которая сообщила, что якобы ничего особенного не случилось, что речь о продукции двойного назначения, требующей отдельного лицензионного подтверждения, и это практика, существующая с нулевых годов, — рассказывает эксперт. — То есть здесь мы сталкиваемся с той же тенденцией, но уже в экономических вопросах».

При этом Юнеман замечает: важным фактором, сдерживающим «дрейф» союзников, служит наблюдаемое сейчас углубление стратегического партнёрства России с Китаем: «Чем лучше отношения между великими державами в регионе — Китаем, США и Россией, тем больше у Казахстана возможностей для маневра. Чем они хуже, тем таких возможностей меньше».

При этом Казахстан рассчитывает на приемлемые отношения с Россией, придерживаясь не отвечающего российским интересам курса, указывает Грозин. «Ограничения в экономике, в сфере безопасности — всё, о чём мы говорим, можно обозначить, как этакое «опашинянивание», которое ничем хорошим в отношениях двух государств не закончится», — предупреждает эксперт.

При этом он полагает, что Казахстану следует действовать дальновиднее, не допуская шагов, которые могли бы трактоваться Россией как однозначно враждебные. А чтобы в Астане вняли российским сигналам, её следует урезонивать, причём не обязательно на официальном уровне, достаточно и непубличной дипломатии.

«Следующий шаг — это дипломатическое напряжение, а если и оно не возымеет никакого воздействия, переход к практическим рычагам влияния, а именно — сворачивание различных программ экономического сотрудничества, которые важны для Казахстана, в первую очередь — в топливно-энергетической сфере, — рассуждает эксперт. — Например, пересмотреть программы по кризисному реагированию на рынках энергетики в Казахстане».

Транзит нефти, экспорт бензина, газификация северного Казахстана — вот наиболее чувствительные, по мнению эксперта, сферы сотрудничества для РК.

Понятно, замечает Грозин, что такие шаги чреваты неудобствами для самой России. «Хотя это путь, по которому не хотелось бы идти, но если коллеги не понимают, то необходимо соответствующее наполнение, — резюмирует он. — А если бесконечно говорить о дружбе, о сотрудничестве, высказывать какие-то озабоченности, как мы это делали с Украиной до самого 2022 года, понятно, к чему это может привести. Не всегда должна быть приоритетной логика сиюминутной экономической целесообразности».