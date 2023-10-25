Астана, 25 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Минобороны Казахстана опровергло данные о якобы открытии в республике центра НАТО. Об этом 25 октября сообщает «Sputnik Казахстан», ссылаясь на ответ Минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Алматы прошло официальное открытие нового конференц-зала Центра миротворческих операций минобороны Казахстана при участии посла США в Казахстане Дэниеля Розенблюма», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что данный центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение для развития миротворческой составляющей Вооружённых сил Казахстана. Его основной целью является подготовка персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября некоторые СМИ сообщили, что в Казахстане начал работу «центр миротворческих операций НАТО» и что участие в его торжественном открытии принял посол США в Казахстане Дэниель Розенблюм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить от властей Казахстана детальную информацию относительно данных о размещении в этой стране «центра миротворческих операций НАТО».