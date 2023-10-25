Москва, 25 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Россия рассчитывает получить от властей Казахстана детальную информацию относительно данных о размещении в этой стране «центра миротворческих операций НАТО», заявил журналистам 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Кондратюк/РИА Новости

24 октября некоторые СМИ сообщили, что в Казахстане начал работу «центр миротворческих операций НАТО» и что участие в его торжественном открытии принял посол США в Казахстане Дэниэл Роузблюм.

«Надо просто собрать более детальную информацию. Миротворческая миссия имеет свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают участие (в миссиях. — Прим. ред.). Мы рассчитываем на то, что мы от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее в министерстве обороны Казахстана заявили, что публикации об открытии в стране «центра миротворческих операций НАТО» не соответствуют действительности. В действительности был торжественно открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций минобороны Казахстана, и участие в этой церемонии действительно принимал посол США, рассказали ТАСС в казахстанском ведомстве.

Указанный центр минобороны Казахстана работает уже 17 лет в качестве учебного учреждения для развития «миротворческой составляющей» вооружённых сил страны, добавили в ведомстве.