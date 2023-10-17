В минувшие выходные, через неделю после начала палестино-израильских боевых действий, в Сети и прессе появились сообщения — для уничтожения дронов группировки ХАМАС израильская армия впервые применила лазерные установки противоракетной обороны «Керен Барзель» («Железный луч»).

Иван Шилов ИА Регнум

Власти Израиля официально опровергли применение боевых лазеров, однако не исключено, что установки задействуют в ближайшем будущем. Ведь сами по себе установки «Железный луч» — не фейк, а реально существующая тактическая система ПРО, которую, правда, ещё не опробовали в деле.

Лазерные излучатели, предназначенные для уничтожения ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, разрабатывались израильской компанией ВПК Rafael в первой половине десятых годов. В 2014-м и 2015-м образцы «Железных лучей» демонстрировались соответственно на Сингапурском авиасалоне и на выставке ADEX в Сеуле. Причём во втором случае израильские оружейники показали модификацию, предназначенную для борьбы с беспилотниками.

Предполагалось, что «Керен Барзель» дополнит израильскую многоуровневую систему ПРО и ПВО.

В неё входят: противобаллистический комплекс «Праща Давида» («Кела Давид»), разработанный совместно с американцами противоракетный комплекс «Стрела» («Хец») и известные установки противовоздушной обороны «Кипат Барзель» — «Железный купол».

Появлялись сообщения, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет готова принять на вооружение «Железные лучи» к 2024 году.

Почему о «Луче» вспомнили уже сейчас

Война в секторе Газа, в которой ХАМАС активно применяет беспилотную авиацию, выявила слабые места систем «Железный купол», которые позиционировалась израильскими промышленниками как самые современные комплексы ПВО в мире.

Впрочем, Израиль далеко не единственная страна, которая вынуждена переосмысливать организацию противовоздушной обороны из-за атак беспилотников. С аналогичными проблемами сталкиваются обе стороны конфликта на Украине, а в ближайшем будущем «война дронов» сможет стать нормой боевых действий во всём мире.

Показательно — ещё в прошлом году посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил агентству Reuters, что Киев пытался запросить «Железные лучи», наряду с «Железным куполом», «Пращой Давида» и ракетами «земля-воздух» Барак-8. Израиль ответил отказом, но в любом случае интерес киевского режима к лазерной «дронобойке» показателен.

Несмотря на то, что системы ПВО могут успешно сбивать беспилотники, экономика войны работает в пользу атакующего, поскольку стоимость одной зенитной ракеты может в десятки раз превышать стоимость беспилотника. Некоторые современные дроны и вовсе делаются из пластмассы, картона или фанеры в кустарных условиях, в то время как для создания зенитных ракет нужна развитая военная промышленность.

Одним из способов борьбы с угрозой дрона могут стать «лазерные комплексы ПВО», которые сегодня активно осваиваются ЦАХАЛом.

Как работает «бластер»

Направленный лазерный луч может одинаково эффективно «работать» как по реактивным снарядам и дронам-камикадзе, так и по высокотехнологичным целям, пояснил ИА Регнум отставной офицер российских сил ПВО.

Луч может привести к детонации взрывчатки и уничтожению ракеты в воздухе. Также лазерный луч может привести к короткому замыканию и перегоранию схем беспилотника.

В целом комплекс повторяет механику работы «Железного купола». На первом этапе радиолокационная станция обнаруживает цель. Затем комплекс самостоятельно вычисляет траекторию цели, скорость, габариты и другие параметры. Однако если «Железный купол» предусматривает выпуск по цели противоракет, «Железный луч» предполагает, что цель поражает, собственно, направленный луч.

В состав одного комплекса входят две лазерные установки, которые, в зависимости от типа цели, поражают объект поодиночке или совместными усилиями. Предполагается, что установка может генерировать луч мощностью в сотни киловатт. Максимальная дальность поражения цели составляет около 7 км.

Почему установки ещё не запустили

На испытаниях комплекс показал высокую эффективность, поразив от 80 до 90% всех целей. Позднее сообщалось о том, что комплексы смогли сбить несколько миномётных боеприпасов и снарядов РСЗО «Град», выпущенных из сектора Газа.

Предполагалось, что первые установки поступят на вооружение ЦАХАЛ уже в 2015 году, однако затем проект был отправлен в долгий ящик.

«Главный недостаток — это постоянная нехватка мощности, — пояснил источник ИА Регнум. — Насколько известно, испытания проводились по целям на небольшом расстоянии в один-два километра. Чем больше расстояние до цели, тем больше нужно мощности. Получается, что закрыть крупный сектор не выходит. Поэтому разработка перспективная, но нуждается в доведении до ума».

По оценке экспертов, в ходе испытаний комплекса вскрылось, что использование лазера может обойтись едва ли не дороже, чем применение противоракет. Главная проблема кроется в количестве целей, которые приходится сбивать отдельному комплексу.

«Против комплексов работает математика. ХАМАС за раз выпускает не меньше ста реактивных боеприпасов. Если мы говорим про РСЗО, то здесь речь про 40 реактивных боеприпасов. Две РСЗО — 80 боеприпасов и так далее. Соответственно, нужно больше лазерных установок, которым требуется больше энергии», — поясняет собеседник ИА Регнум.

Предполагается, что для эксплуатации лазерных вооружений на расстоянии в пять и более километров требуется значительно большая мощность лазера — до 150 киловатт. Потребление энергии, таким образом, ещё более увеличивается. А если учесть, что луч мощностью в 150 киловатт необходим для уничтожения только одной цели, то для ликвидации залпа «Града» потребуется уже шесть тысяч киловатт.

«Железные мечи» без «Щитов Гедеона»

Вполне вероятно, что «доведение до ума» — вопрос не отдалённого будущего, если учесть, что разработки «научно-фантастического оружия» для борьбы с воздушными целями начались израильским ВПК ещё в 1990-х.

Первая разработка, которую израильская компания IAI вела совместно с американскими фирмами, получила название получил THEL или MTHEL — (Mobile) Tactical High-Energy Laser (Тактический высокоэнергетический лазер).

Предполагалось, что установка сможет генерировать луч мощностью до двух мегаватт, который сможет выводить из строя низколетящие цели. Комплекс прошёл несколько фаз испытаний, но так и не пошёл в серию.

Следующая разработка — это собственно лазерная установка, созданная компанией Rafael в 2010-е годы.

В 2022 году о разработке новых комплексов лазерного вооружения заявил тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. С его слов, постановка комплекса на вооружение планируется «в самое ближайшее время». Как утверждал тогда Беннет, радиусы действия лазерных установок должны покрыть всю территорию Израиля «лазерной стеной», что позволит существенно сэкономить на производстве ракет для комплексов ПВО.

Премьер заявил, что опытные установки были поставлены на боевые дежурство на юге страны (в непосредственной близости от сектора Газа). Однако не уточнил, какие именно вооружения имеются в виду.

Речь может идти как о комплексах «Керен Барзель», так и об установках тактического уровня «Маген Гедеон» — «Щит Гидеона».

В отличие от стационарных установок, действующих в связке с «Железным куполом», лазерные установки «Щита» предполагается устанавливать на колёсное шасси для большей мобильности или прикрытия подразделений на марше.

Какие-либо подробности по разработке комплекса не публиковались в открытых источниках, однако предполагается, что комплексы могут перебрасываться на угрожаемые участки для усиления местной ПВО.

Судя по тому, что в ходе операции «Железные мечи» израильская ПВО всё так же применяет ракетные вооружения, использование лазерных установок было признано нецелесообразным и проект в очередной раз был отправлен на доработку.

Основные причины, по которой «Мечи» обходятся без «Щитов» и «Лучей», собственно, были перечислены выше.

Сейчас, когда ХАМАС выпускает до тысячи ракет в сутки, каждому комплексу придётся обзавестись собственной электростанцией.

Добавим, что ещё одна проблема — износ техники вследствие интенсивной эксплуатации. Если учесть, что лазеры Израиль не производит, а планирует закупать в США, получается, что «Железный луч» обходится дороже «Железного купола», хотя должно быть наоборот.

Поэтому пока что комплекс может использоваться только для локальных операций. Создание «лазерной стены» вокруг даже такой небольшой страны, как Израиль, таким образом, откладывается. Но, отмечают эксперты, именно лазерные установки являются будущим противовоздушной обороны.

Ведущие мировые державы — Россия, Китай и США — активно ведут разработку лазерных вооружений, предназначенных для поражения спутников на земной орбите. Одновременно идёт разработка как стационарных комплексов, так и мобильных, предназначенных для установки на спутники. Поэтому в будущем боевые лазеры для охоты за беспилотниками будут устанавливаться на дроны-охотники. Но на сегодняшний день альтернативы классическим средствам ПВО не существует ни в Израиле, ни где-либо ещё.