Владимир Путин 28 сентября подписал закон о праздновании Дня воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области с Россией. Утверждённая президентом поправка в закон «О днях воинской славы и памятных датах» гласит, что День воссоединения будет отмечаться 30 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда же лидер страны встретился с избранными главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Их полномочия жители и парламенты новых территорий подтвердили на прошедших недавно выборах — первых с момента возвращения Донбасса и Приазовья в состав России. Граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей страны, подчеркнул Путин. «Огромную признательность хотелось бы высказать вам, Владимир Владимирович, за ту всемерную поддержку. Я думаю, это не только мои слова, это мнение абсолютного большинства жителей Донецкой Народной Республики», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

День воссоединения с «большой Россией» приурочен к годовщине референдумов, которые проходили 23–27 сентября прошлого года в ЛНР (чья территория на тот момент была почти на 100% особождена), в свободной от украинской оккупации части ДНР и в освобождённых районах Херсонской и Запорожской областей.

Григорий Сысоев/РИА Новости 30 сентября 2022. Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник и Денис Пушилин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей

Референдумы проходили по всем правилам — в том числе и с участием международных наблюдателей, напоминает гендиректор «Института региональных проблем» Наталья Линдигрин. «За ходом референдумов следили 123 международных эксперта из 45 стран мира, в том числе — из так называемых недружественных государств (США, Франция, Италия, Великобритания, Германия)», — отмечает Линдигрин. Никаких существенных нарушений наблюдателями отмечено не было.

Так, в ДНР на избирательные участки пришло свыше 97% зарегистрированных избирателей. Из них абсолютное большинство — 99,2% — проголосовали за вхождение в Россию, что и неудивительно, учитывая, какую «любовь» местные испытывали к киевскому режиму на фоне обстрелов украинской армией Донецка даже до начала СВО. В ЛНР цифры составили соответственно 94% пришедших и 98,4% «за». В Запорожской области — 85,4% и 93,11%.

Наконец, в Херсонской области на участки пришли почти 77% избирателей, 87% которых предпочли российское будущее оккупационному украинскому прошлому.

Русские территории десятки лет жили под де-факто украинской оккупацией. Тамошние жители подвергались усиленной украинизации, из них пытались сделать носителей идеологии «Анти-России».

Значительная часть Донбасса вслед за Крымом подняла восстание в 2014 году и свергла украинскую власть, потребовав от Киева либо дать людям право жить так, как им хочется, в составе Украины (то есть особый статус для ЛНР и ДНР), либо жить так, как им хочется, вне Украины.

Киев отказался, предпочитая решить вопрос силой, — и тогда Москва в 2022 году начала СВО для защиты соотечественников. К осени 2022 года значительная часть Донбасса, Херсонщины и запорожского Приазовья была освобождена российской армией. И 19–20 сентября общественные организации в этих регионах официально изъявили желание войти в состав Российской Федерации.

Президент Путин 21 сентября их просьбу удовлетворил. И не мог не удовлетворить — ведь воссоединение российских территорий с Россией было логичным следствием всей его политики. Очередным шагом по восстановлению (во всех смыслах) великой России как важнейшего геополитического игрока и центра притяжения в Евразии. Следующим после Крыма этапом собирания российских земель — тех, где чужие для местных русских людей власти ведут себя как самые настоящие оккупанты.

Но по всем юридическим законам и правилам человеческой морали воссоединение с Россией могло произойти только на основании документально зафиксированного волеизъявления местных жителей. Поэтому Москва сделала все возможное для того, чтобы эти референдумы можно было провести в сложнейших условиях СВО — прежде всего на фоне террористических угроз, исходящих от не ожидавшего такого развития событий киевского режима.

В итоге совместная работа спецслужб, правоохранителей, военных и гражданских структур позволила местным жителям с 23 по 27 сентября провести референдум. Показать на них не только высокие результаты, но и (что особо важно в нынешних условиях) не менее высокую явку. Некоторые жители новых регионов признавались, что изначально сомневались в выборе и вообще в необходимости голосовать — но, увидев агрессивное поведение Киева, пережив бомбёжки и попытки запугать людей, окончательно решили возвращаться под крыло Москвы. В государство, которое не запугивает, не убивает и не отчуждает, а интегрирует, восстанавливает и (как показал пример Крыма) развивает. В общем, ведет себя как своя, а не как оккупационная власть.

Референдумы внушили жителям уверенность в том, что российскими они стали навсегда. Даже если киевскому режиму удастся временно оккупировать некоторые территории (например, часть Херсонской области), то их российский статус давал понять, что Москва ни при каких обстоятельствах — даже в случае начала переговорного процесса — не оставит их под контролем киевского режима. Мы своё не отдаем — причем не только из соображений морали, но и исходя из норм российской конституции.

Статья 67 Основного закона страны запрещает не только действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, но даже призывы к таким действиям. Тем самым Россия послала всем внешним партнерам и «партнерам» сигнал о том, что условия для дипломатического решения украинского вопроса — если Запад, конечно, решит к нему вернуться — изменились.

Собственно, Москва полностью оправдала тот кредит доверия, который жители регионов ей выдали. Не дожидаясь окончания СВО, российские власти начали процесс восстановления и развития новых территорий. Восстанавливались дома, вводились в эксплуатацию новые квадратные метры жилья и социальные объекты.

Наконец, самое, казалось бы, банальное, но и самое необходимое — строились дороги. Самая большая же из них — сухопутная артерия, соединяющая «большую Россию» и Крым через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области — будет создана уже через несколько лет. И этот проект называют самым масштабным в регионе со времен строительства Крымского моста.

Это всё не только вложения в качество жизни, но и инвестиции в российскую экономику. Не секрет, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области на протяжении многих лет фактически кормили «колонизаторов» из Киева и с Западной Украины. Создавали для них промышленную и сельскохозяйственную продукцию, генерировали электроэнергию, давали курортные возможности. Теперь же эти регионы встраиваются в Россию, и вносят свой вклад в российское производство — при этом получая в ответ достойное отношение.

При этом в процессе восстановления и обустройства новых территорий участвуют не только чиновники и даже не только представители регионов (многие из которых взяли шефство над районами Донбасса и Приазовья), но и всё российское гражданское общество. Со всей страны в новые регионы съехались специалисты, учителя, строители, волонтеры, общественники. Оно и неудивительно, ведь россияне считают новых граждан своими.

«Они такие же, как жители соседних Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской областей или любого другого региона России. Референдумы в данном случае просто восстановили историческую справедливость», — подчеркивает Наталья Линдигрин.

Ключевое слово здесь именно справедливость. В понимании всех российских граждан (именно граждан, а не жителей) у России нет иного пути кроме как быть огромной страной-цивилизацией, консолидировавшей в себя все русские земли. Все народы, которые мыслят себя русскими по духу, культуре и мировоззрению. Всё российское цивилизационное (а, учитывая нынешние культурные тренды на Западе, попросту цивилизованное) пространство.

И их пример — другим наука. Видя процесс освобождения Новороссии от киевской (а если брать шире, то общезападной) оккупации, народы Азии и Африки задают себе простой вопрос: а что, так можно? И некоторые уже сейчас считают, что да — следствием чего стала целая серия освобождений африканских государств от французского неоколониализма. Ну а также резкий рост числа тех, кто считает нужным и правильным для себя входить в российско-китайские институты глобального управления — те же ШОС или БРИКС. Входить туда, где они будут управлять будущим, а не быть частью колониального, оккупационного прошлого.