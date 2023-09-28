Москва, 29 сентября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Состоявшиеся выборы в новых регионах стали значимым событием и важным шагом на пути интеграции в единое пространство России. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на встрече 28 сентября с избранными главами Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер акцентировал, что граждане в новых регионах чувствуют поддержку всей России.

«Это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое государственное пространство нашей большой страны», — сказал Путин, добавив, что поддержка России важна и «так и будет».

Как сообщало ИА Регнум, избранный глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал Владимиру Путину оправдать его доверие и не подвести.

Путин 28 сентября подписал закон о праздновании 20 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года.