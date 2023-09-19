Москва, 19 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 19 сентября приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

«Внесённый президентом закон принят Госдумой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что жители регионов много лет отстаивали право говорить на родном русском языке, на свою историю, веру и культуру. Как подчеркнул Володин, люди самостоятельно выбрали быть вместе с Россией, поэтому отметить день воссоединения на государственном уровне — верное решение.

Законопроект об установлении памятной даты 30 сентября как Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией внёс на рассмотрение глава государства Владимир Путин. В разговоре с ИА Регнум эксперты оценили его идею: замглавы Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что предложение президента не случайно и своевременно и возникло сразу после единого дня голосования в стране. С ним согласился кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов РФ. Четыре новых региона вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых там 23–27 сентября. В единый день голосования в 2023 году в России впервые приняли участие в выборах жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов.