Варшава, 27 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Польше после приглашения в канадский парламент бывшего бойца добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунки заинтересовались его участием в геноциде поляков во Львовской области. Институт национальной памяти (ИНП) Польши поднимет дела. Прокурор сразу после чествования ветерана войны начал анализировать тома дела о преступлениях нацистов, сообщил журналистам пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.

German Federal Archives Зверства СС

По его словам, украинцы из дивизии СС «Галичина» в феврале 1944 года участвовали в расправе над поляками в Гуте Пеняцкой. Всего следственный отдел ИПН расследует убийства около 800 польских граждан. Проверка нескольких десятков томов дела покажет, фигурирует ли в них имя Хунки, добавил пресс-секретарь.

«Независимо от этих анализов прокурор предпримет действия, связанные с получением иностранной правовой помощи для получения информации, касающейся Хунки. Просьба будет направлена властям Канады», — заверил Лешкевич.

Представитель ИНП уточнил, что при въезде в Канаду Хунка должен был предоставить иммиграционным властям информацию о себе.

Дело Хунки, как утверждает Лешкевич, напоминает материалы Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданек, который по окончании войны сбежал в США, через много лет его депортировали в Германию и осудили.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября парламент Канады посетил глава киевского режима Владимир Зеленский, также на заседание пригласили 98-летнего украинского ветерана-нациста. Спикер канадского парламента Энтони Рота выразил сожаление о решении пригласить в парламент нациста и взял всю ответственность за произошедшее на себя. Он отметил, что публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, пережившим нацистские преступления. Рота добавил, что покинет пост спикера палаты общин 27 сентября.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся чествованию украинского нациста в парламенте Канады. Он напомнил, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Зеленский аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина», а теперь пытаются делать вид, что не знали, кто он такой. Филиппо призвал к прекращению финансирования ВСУ и скорейшей работе во имя мира.