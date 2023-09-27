Москва, 27 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Преступления нацистов не имеют срока давности, а потому власти Канады должны выдать Польше эсэсовца Ярослава Хунку (укр. Гунька), если от Варшавы поступит официальный запрос, заявил 27 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео Эсэсовец Ярослав Хунку в парламенте Канады

«Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника. Здесь вряд ли даже есть какое-то место для судебного разбирательства», — сказал пресс-секретарь президента.

Что касается пристрастия нынешних руководителей киевского режима к нацистской идеологии, то это не новость, а глава этого режима Владимир Зеленский, аплодируя нацистам, предаёт тем самым память тех, кто сражался с гитлеровской Германией и её союзниками, в том числе память собственного деда, отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

С резкой критикой в адрес властей Канады выступили представители еврейских организаций, целый ряд европейских политиков, а также власти Польши и Белоруссии. В Польше заявили, что рассмотрят возможность направления Оттаве запроса на экстрадицию Хунки.

Трюдо, комментируя скандал, обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин. Энтони Рота 26 сентября подал в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его отставку, отметила, что Рота сделали «козлом отпущения».