Запорожская область, 18 сентября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на ореховском направлении в Запорожской области, потребовали от командиров вывести их с передовой для отдыха и пополнения бойцами. Как пояснил 18 сентября РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, речь идёт о боевиках элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», которым была поставлена цель дойти до Крыма и пройти там парадом победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

В реальности же противник находится в состоянии, близком к панике, и гибнет под селом Работино в Запорожской области, подчеркнул общественный деятель. Примечательно, что перед началом контрнаступления 47-ю бригаду вооружили немецкими танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты Bradley, но большое количество военной техники западного производства было уничтожено в ходе боёв на запорожском направлении.

Боец армейского спецназа «Осман» с позывным Фидель 14 сентября пояснил, что ВСУ уже почти не используют бронетехнику для атак в районе Работино и Вербового. По его словам, украинские войска на данном направлении минимизировали передвижения: раньше они перемещались по пять-семь человек, а сейчас по одному-два человека.

Как сообщало ИА Регнум, с начала июня 2023 года село Работино остаётся одной из самых горячих точек с начала украинского контрнаступления. Несколько дней назад Рогов заявлял, что российские военные обратили в бегство штурмовые группы ВСУ близ Работино, количество уничтоженных боевиков при этом исчисляется десятками. Общественный деятель 11 сентября отмечал, что село превращается для ВСУ во второй Артёмовск, в котором ликвидируются наиболее боеспособные украинские подразделения.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 сентября сообщил, что за неделю при 18 атаках украинские войска потеряли более 740 военнослужащих.

О том, что российская армия перемалывает последние резервы ВСУ около населённого пункта Работино, 17 сентября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Киевские войска угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино Запорожской области, подтвердил обозреватель издания Mysl Polska.