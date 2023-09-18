Литва лишила гражданства Маргариту Дробязко — легенду спорта, поставившую фигурное катание в этом государстве на недосягаемую прежде высоту.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Дробязко со своим мужем и партнером Повиласом Ванагасом — двукратные призеры чемпионатов Европы по фигурному катанию, призеры чемпионата мира и финала Гран-при, участники пяти Олимпиад. Они прославили Литовскую Республику, принесли этому государству множество побед.

И вот «награда» — государство, столь многим обязанное Дробязко, лишило её своего подданства.

«Преступление» и наказание

Эта история началась в августе прошлого года.

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград — рыцарских крестов ордена Великого князя Гедиминаса. «Преступлением» Дробязко и Ванагаса стало их выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». В Вильнюсе это сочли проявлением «прокремлевской» позиции знаменитых фигуристов.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи, в то время как на Украине проливается кровь невинных людей», — заявил президент Литвы журналистам.

Дробязко и Ванагас стали кавалерами ордена Гедиминаса в 2000 году, после того как завоевали бронзовую медаль чемпионата мира в танцах на льду. Пара неоднократно добивалась громких побед — на чемпионатах как в Литовской Республике (Дробязко становилась чемпионкой Литвы 13 раз), так и за её пределами.

Но как получилось, что Дробязко, родившаяся в Москве, выступала за Литву?

На излёте советской эпохи Маргарита познакомилась с молодым спортсменом Повиласом Ванагасом, который сначала стал её партнёром в спорте, а потом и супругом. После распада СССР пара приняла решение выступать за Литовскую Республику.

Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх. Своё второе гражданство она многократно «отработала» спортивными достижениями. Из большого спорта Ванагас и Дробязко ушли после сезона 2005–2006 годов и сосредоточились на участии в ледовых шоу.

И вот в прошлом году Литва ополчилась на одну из своих самых титулованных спортсменок.

После того как они «засветились» на шоу Навки, президент Гитанас Науседа предложил пересмотреть законодательные акты, чтобы обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. В свою очередь, председатель комитета сейма Литвы по праву и правопорядку Стасис Шедбарас заявил: «Необходимые для применения такой меры поправки к закону о гражданстве практически подготовлены».

Сама Маргарита Дробязко восприняла эти известия со спокойствием.

«Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», — сказала Дробязко. Тем не менее нездоровая шумиха вокруг ее имени в Литве заглохла почти на 10 месяцев — возможно, чиновники давали знаменитой фигуристке время на громкое «покаяние», которого они так и не дождались. Дробязко дала понять, что каяться ни в чём не собирается.

Владимир Гердо/ТАСС Фигуристка Маргарита Дробязко

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь. Так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала спортсменка в соцсети.

Также она считает, что никакие «карательные» меры литовских властей не смогут перечеркнуть спортивные достижения, которых они достигли вместе с Повиласом Ванагасом.

«Более широкий контекст»

В июле спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, отвечая на вопрос о лишении Дробязко гражданства, сказала: «Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято».

А в литовском департаменте миграции представили причины, достаточные, по их мнению, для лишения фигуристки гражданства. Там указали, что Дробязко поддерживает тесные «профессиональные и личные связи» с Татьяной Навкой, которая является супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В ведомстве сделали вывод, что спортсменка «связана с правящим режимом Российской Федерации».

В литовском министерстве внутренних дел дали понять, что участие в любых акциях, направленных на формировании положительного имиджа России, для литовского гражданина является недопустимым.

«Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные события в мире, способствуя тем самым развитию нарратива режима РФ о «русском мире»», — говорится в сообщении ведомства. В МВД подчеркнули, что гражданин Литвы должен быть верен своему государству, а Дробязко «продолжает участвовать в мероприятиях в поддержку режима Российской Федерации».

Министр внутренних дел Агне Билотайте уверена, что в подобного рода делах необходимо руководствоваться «моральным компасом», а не статьями уголовного кодекса.

«С моральной стороны, да, видимо, есть такая оценка. Но мы должны соблюдать закон и все процедуры соответственно — прежде всего я хотела бы дождаться оценки департамента государственной безопасности, а затем начать все необходимые процессы», — сказала Агне Билотайте в интервью литовским СМИ.

Однако в департаменте госбезопасности (ДГБ) Литвы дали понять, что не видят в Маргарите Дробязко угрозы для национальной безопасности. «Разведка не имеет права оценивать нравственные аспекты поведения граждан», — указывалось в комментарии ДГБ, переданном литовским СМИ.

С предложением о лишении Дробязко местного паспорта согласились не все представители литовской элиты.

Экс-председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас назвал эту идею «неконституционной» и заявил, что такое деяние противоречило бы международным обязательствам Литовской Республики.

В ответ глава МВД отметила, что Литва «должна сохранять принципиальную позицию в контексте нынешней геополитической напряженности». Билотайте всецело поддержали в государственной комиссии по делам гражданства.

Председатель комиссии Пранас Жукаускас подчеркивает, что это будет первый случай лишения гражданства, выданного за заслуги, но он «формирует прецедент на будущее».

«Комиссия решила предложить президенту республики признать Маргариту Дробязко лишенной гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения — по причине публично выражаемой ею поддержки Российской Федерации, которая трактуется как враждебное государство в отношении Литвы, государств Евросоюза и их союзников», — пояснил Жукаускас.

Впрочем, глава комиссии признал, что российские шоу, в которых участвует Дробязко, «не имеют ничего общего ни с режимом, ни с его пропагандой». Однако, по его словам, тут «учитывается более широкий контекст — организаторы этих шоу, их статус, их положение в России, а также спонсоры шоу, которые общеизвестны: многие подсанкционные компании, частные лица».

Затем и президент Науседа сообщил, что недолго теперь Маргарите Дробязко числиться литовской гражданкой. По его словам, здесь для него «вопрос совершенно ясный». Экс-член КПСС Науседа пообещал: «Сделаю это в ближайшее время. Я думаю, что люди, которые хотят нести свет культуры и добра в шкуре агрессора, должны и дальше делать это без гражданства Литовской Республики».

И всё-таки «угроза национальной безопасности»

18 августа Дробязко отправили приглашение на заседание литовской государственной комиссии по делам гражданства.

«Комиссии стал известен адрес, по которому в Литве зарегистрирован Ванагас. Ему официальным письмом направлено для передачи Дробязко уведомление о вызове на комиссию», — сообщили в офисе президента Литвы.

А в августе всему миру стало известно о том, что Маргарита Дробязко больше не гражданка Литвы. «Президент подписал указ», — сообщил сотрудник администрации Науседы Ридас Ясюленис.

Более того, правительство Литвы приняло специальный акт, в котором прописаны порядок и сроки лишения гражданства, полученного в порядке исключения — в случае, если действия его обладателя «представляют угрозу национальной безопасности». Глава МВД Билотайте пояснила, что если человек, получивший гражданство «за особые заслуги», начинает «публично выражать поддержку государству, угрожающему интересам Литвы, странам ЕС или его союзникам», то «процесс утраты гражданства должен протекать гладко и ясно».

Также стало известно, что Маргарите Дробязко не разрешат посетить чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе. Глава Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис сказал:

«Никто не может отрицать вклад в спорт нашей лучшей пары. Немного обидно, что они сейчас не смогут приехать на чемпионат. В других обстоятельствах, наверно, это было бы очень кстати. Я не судья и моральных оценок не даю. Федерация ранее очень четко выразила свою позицию — никаких двусмысленностей в отношении действий нашей бывшей пары».

Татьяна Навка, за участие в шоу которой наказали Дробязко, выступила в поддержку коллеги.

«Маргарита Дробязко много лет отстаивала честь и достоинство Литвы на международных соревнованиях — она принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей. Она является одной из самых титулованных литовских фигуристок за всю историю фигурного катания этой страны — участница пяти Олимпиад, призер чемпионата мира, чемпионата Европы и самых разных международных турниров. Все эти завоевания, безусловно, повышали престиж Литвы на международной спортивной арене», — отметила Навка.

По ее словам, то, что Литва получила право на проведение чемпионата Европы, на который Дробязко и Ванагаса не пустят, заслуга именно этой пары.

Впрочем, конечно, трата слов в этом случае бесполезна.

В Прибалтийских странах любые сторонники добрососедства, если они выражают свою позицию публично, подвергаются репрессиям и, по возможности, вытеснению. И история Маргариты Дробязко — один из многих частных случаев такой практики.

Литва — одна из наиболее антироссийски настроенных стран ЕС. Это государство, ставшее элементом нового «санитарного кордона», уже практически достроенного на западных рубежах Российской Федерации. В Вильнюсе ведут дело к полному разрыву связей с Россией — как политических и экономических, так и культурных.