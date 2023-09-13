После того как Еврокомиссия заявила о запрете въезда на территорию ЕС на машинах с российскими номерами, приграничные страны отреагировали на это по-разному. Наиболее рьяно повела себя Литва, которая в раже попыталась закрыть въезд даже тем российским машинам, что транзитом следовали в Калининград. Потом Вильнюс был вынужден несколько сдать назад, но, похоже, северо-западные соседи России все же готовятся ввести новый заслон: автомобильный. Участвовать в этом будут Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Литвы

Сразу после того, как Еврокомиссия заявила о запрете на въезд в ЕС машин с российскими номерами, стало известно о том, что возникли проблемы у некоторых калининградцев, пытающихся вернуться домой транзитом через Литву.

Литовские пограничники начали заворачивать их на границе этой республики с Белоруссией. При этом литовцы ссылались именно на введенный Евросоюзом запрет на импорт автомобилей из России. Пострадавшие от данного произвола граждане России воззвали к главе Калининградской области Антону Алиханову: «Вызывайте вертолёт, мы домой хотим».

В посольстве России в Вильнюсе разъяснили, что запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами не должен распространяться на транзит в Калининградскую область через Литву. Есть специальные соглашения, уводящие транзит из «материковой» России в её эксклав в Калининграде в особую правовую зону, в которую сейчас и пытается вторгнуться Вильнюс.

Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что, «хотя ЕС было особо оговорено, что их расистские запреты на ввоз личного имущества граждан России в Евросоюз на транзит в Калининградскую область и из неё не распространяются и вообще должны применяться по принципу разумной достаточности», тем не менее прибалты не могут «отказать себе в удовольствии поразить в правах и дискриминировать русских».

В литовском правительстве так прокомментировали ситуацию. Глава МВД Агне Билотайте заявила: «Автомобили, которые зарегистрированы в России, если они въезжают в Литву, должны быть конфискованы».

В то же время замминистра иностранных дел Йовита Нелюпшене пояснила, что данные санкции не распространяются на тех, кто едет транзитом в Калининградскую область, но у таких людей должна быть транзитная виза.

В свою очередь, руководитель МИДа Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Вильнюс продолжает консультации с Еврокомиссией о том, как реализовать положения о запрете ввозить те или иные вещи в ЕС гражданам России.

«Автомобили с российскими номерами пересекают территорию Литвы, и они имеют на это право, поскольку действуют условия калининградского транзита. У них также есть ограничения, они должны пересечь территорию Литвы максимум за двадцать часов. Это предусмотрено нашими международными обязательствами. Мы все еще ведем переговоры о дополнительных условиях, которые будут распространяться только на Литву», — сказал Ландсбергис.

Позже выступил с сообщением в соцсетях губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Сейчас поступили разъяснения министерства иностранных дел Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении, то никаких ограничений нет», — оповестил Алиханов, уточнив, что это касается личного транспорта.

Он добавил, что ограничения также не касаются грузовых автомобилей, едущих транзитом в область.

Сами калининградцы сообщают, что раз на раз не приходится — иногда их через литовские КПП пропускают, иногда нет. Все зависит от произвола того или иного чиновника.

Так, несколько ехавших вместе калининградцев, у которых возникли проблемы на границе, рассказали, что литовцы не пропускали их автомобиль с российскими номерами потому, что он, мол, не был поставлен на учёт. Калининградец Кирилл уверял, что машина новая, только что куплена, а в разъяснении Еврокомиссии об этом ничего не говорится. В ответ состоялся следующий диалог с литовским пограничником:

— Это называется временным ввозом, когда машину гонит не собственник. Мы вас не впускаем, вы можете обжаловать.

— Отказать во въезде можно, если въезжающий не располагает надлежащими документами, подтверждающими цель и условия пребывания. Я располагаю, я еду домой по своей прописке.

— Утром приезжайте. В девять часов будет начальник поста, ему и объясняйте. Если он скажет пропустить, значит, пропустим.

Только на следующий день после встречи с начальником погранперехода Кирилл смог въехать в Литву.

Петр Ковалев/ТАСС

Заявление Еврокомиссии восприняли в качестве руководства к действию и в Риге. В Латвии заявили, что «в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией министерства иностранных дел» этого государства с 12 сентября запрещается въезд на ее территорию на автомобилях с российскими номерами.

«Ранее уже действовал запрет на пересечение границы ЕС зарегистрированными в России грузовыми автомобилями. Запрет не распространяется на зарегистрированные в РФ автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Евросоюза между Калининградской областью и Россией», — пояснили в латвийской Службе госдоходов (СГД).

Ведомство отмечает, что впредь зарегистрированным в России транспортным средствам запрещено въезжать в Евросоюз через латвийские пункты пересечения границы.

«Лица на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Беларусь, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов может быть принято решение о конфискации транспортного средства. Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. В связи с этим людям настоятельно рекомендуется воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы», — отмечают в СГД Латвии.

В то же время будет разрешено возвращаться из Евросоюза через Латвию в РФ на легковых автомобилях с российскими номерами — при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.

Данные заявления официальных органов оставили впечатления скомканности и отсутствия полной ясности.

«У меня вопрос. «Российские автомобили, въезжающие в страну, будут конфискованы». А как и где они могут быть конфискованы, если им нельзя въезжать и их не пустят? На границе, что ли? Это раз. Второе. Что с теми, кто уже въехал до того? Им надо срочно выехать? Спрятаться? Обмотаться изолентой? У меня ощущение, что официальные пресс-релизы специально пишут, чтобы все запутались», — недоумевают русскоязычные латвийцы.

Эстония с 13 сентября тоже запретила въезд автотранспорту с номерами Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны при совместном их введении», — пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По его словам, запрет на въезд моторных транспортных средств действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь пребывает в Эстонии или в Евросоюзе.

Транспортным средствам с номерными знаками России разрешается выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы ЕС.

«Решение запретить въезд в Эстонию автомобилям с российскими номерами является единственно правильным, и я рад, что министерство внутренних дел и министерство финансов реализовало его быстро», — заявил эстонский министр внутренних дел Маргус Цахкна.

Наиболее взвешенной на данный момент выглядит позиция Финляндии.

Руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара рассказала, что появившиеся в местных СМИ громкие заголовки о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Суоми или будут конфискованы, действительности не соответствуют.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заверила Сариваара.

По словам представителя финского МИДа, данное ведомство обсудит предлагаемые Еврокомиссией рекомендации вместе с другими государствами ЕС, которые граничат с Россией. Также Сариваара заверила, что таможня не конфискует автомобили на границе между Финляндией и Россией, по крайней мере, пока.

Другими словами, хвалить Финляндию за разумный подход несколько преждевременно.

Просто неторопливые финны делают все куда более медленно, нежели импульсивные литовцы. Пока что Хельсинки не дал ни единого повода заподозрить себя в желании как-то снизить накал конфронтации с Россией.

Тут стоит вспомнить о том, что в прошлом году Финляндия, как и страны Балтии ввела запрет на въезд на свою территорию для большинства россиян, даже с шенгенскими визами. Въехать в Суоми сейчас не могут даже те граждане РФ, что в свое время купили недвижимость на финской территории. Поэтому, скорее всего, финны договорятся с эстонцами, латвийцами и литовцами об общем «антиавтомобильном» заслоне.

Другое дело, что пострадают от этого уже очень немногие граждане России, поскольку немногие из них сохранили возможность на легальном основании посещать Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

А вот для кого происходящее стало новым моральным ударом, так это для русских стран Балтии.

«С сегодняшнего дня ваши родственники или друзья не приедут к вам на машине из РФ. Потому что у них русские номера. Запрещено. Verboten… Война на Украине стала не просто «открытой дверью возможностей». Она сорвала маски псевдоцивилизованности с правителей нашей страны. Под рафинированными демократическими улыбками оказался оскал ненависти, презрения и плебейской надменности. Потому что только плебей, получивший минимальную власть, унижает тех, кого может», — горько пишет латвийский блогер Алексей Гуленко.