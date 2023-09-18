Москва, 18 сентября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Минпромторг не получал обращений от производителей о проблемах с поставками беспилотников и комплектующих к ним из Китая на фоне введения Пекином с 1 сентября экспортных ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали», — заявили в ведомстве.

В Минпромторге заявили, что обеспечивают максимальное содействие в рамках двусторонней работы, в том числе через поддержку Торгового представительства в Китае.

Ситуация с ограничительными мерами КНР находится на контроле российского ведомства. Производителей дронов заранее предупредили о необходимости наращивания запасов до введения экспортного контроля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Китай ввёл ограничения на два года на экспорт комплектующих для беспилотников, в том числе и гражданского назначения. В министерстве коммерции КНР пояснили, что речь идёт о специальных двигателях для некоторых дронов специфической нагрузки, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с беспилотниками. В Пекине отметили, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств.

Решение Китая связано с быстрым развитием технологий БПЛА из-за чего растёт риск того, что некоторые гражданские беспилотники будут переоборудованы для использования в военных целях. При этом китайские дроны гражданского назначения можно будет экспортировать после выполнения соответствующих юридических процедур.