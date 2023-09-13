Тема отправки украинских беженцев из стран ЕС на родину обычно работает по стандартному сценарию: вброс о том, что «сейчас начнется» и немедленное опровержение принимающей стороны. Однако эти качели не могли продолжаться вечно, и вот уже к реальному решению проблемы с извлечением сбежавшего мобресурса подключились США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американское генконсульство в Кракове объявило о старте грантовой программы для польских СМИ, которые должны включиться в освещение радостного возвращения украинцев на родину. Показать их порыв к восстановлению страны (особенно, если в этом помогают поляки), повысить общественный интерес к этим усилиям. Максимальный размер гранта — 50 тысяч долларов, сумма более чем достойная для небогатых журналистов «колонии над Вислой».

При этом к массовой депортации украинцев польские власти не проявляют никакого интереса.

Даже раздутая новость о том, что «Польша начала выдавать бежавших мужчин», касалась только пойманных организаторов траффика нелегальных мигрантов. В оригинальной публикации отмечается, что если уж и дойдет до выдачи, то по каждому человеку нужен индивидуальный запрос.

А это организовать сейчас достаточно трудно без доброй воли той же Польши, которая для начала должна передать «партнерам» список граждан Украины призывного возраста, получивших налоговый номер PESEL и имеющих подтвержденный адрес проживания.

Также публично заявили о невозможности выдачи Чехия, Германия, Австрия и Венгрия. Причина — уклонение от воинской службы в другой стране — не является достаточным основанием для экстрадиции. Таким основанием может стать только совершенное преступление или системное асоциальное поведение, чему прецеденты уже были. Так что пока беглецов держат в нервном напряжении медийно.

Например, неделю назад граждане Украины, проживающие в Ирландии, получили рассылку якобы от министерства юстиции Ирландии, в которой говорилось о запросах на экстрадицию для службы в вооруженных силах.

Как сообщает издание The Irish Times, в ней сообщается о соответствующем запросе от украинского правительства и содержится предложение явиться в Высокий суд для «слушания по запросу об экстрадиции» в октябре. Если получатель не явится на встречу, то «может быть выдан ордер на ваш арест и вас могут содержать под стражей до завершения процедуры экстрадиции».

Согласно предложенной схеме ирландский минюст все опроверг.

Хотя осадок все равно остался: все подобные «пугалки» стоят на твердой почве.

5 сентября издание Asia Times сообщило, что президент Владимир Зеленский добивается от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери.

А для широкой общественности глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что государство может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. По его словам, купившие справки могут нести уголовную ответственность и за подкуп должностного лица, и за уклонение от мобилизации.

«У нас сейчас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», — отметил он.

Какой будет эта «ответственность» — совершенно понятно.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила о полумиллионе погибших за прошлый год. Евродепутат знает, что Украина теряет территории, мобилизует в армию людей c инвалидностью и психическими заболеваниями, а «мужчины платят деньги, чтобы выбраться из страны, прячутся по домам».

Соответственно, знают об этом и хозяева ситуации, которым, наконец, пришлось вмешаться.

На деньги гранта польские журналисты будут рассказывать, как много проблем нужно решать Украине для своего восстановления. И как правильно не прятаться по европам, а вернуться в родные пенаты, включившись в большую работу на благо страны. То есть мотивировать не только украинцев, но и своих соотечественников. А они затем будут ретранслировать сигнал «пора домой» на чужаков, которых, по всеобщему убеждению, Польша содержит в ущерб полякам.

С достаточно высокой степенью вероятности такая же работа будет вестись и в других странах Европы: не мытьем, так катаньем.

США платят за эту войну, как считает газета The Washington Post, киевский режим получил от них вливания в размере более $66,2 млрд, из них — более $43 млрд непосредственно военной помощи. Люди же нужны не только для пополнения быстро редеющих ВСУ, но и для обслуживания армии и органов власти, а также для элементарного снижения стоимости проекта: экономика Украины практически мертва. А на фоне демарша европейских соседей, отказывающихся покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, сокращается еще и эта статья доходов.

Так что грантовый проект консульства в Кракове — это маячок, своим миганием он подтверждает нащупанные логически выводы: в огне войны должны гореть только украинцы; они заканчиваются; проект «дрона-камикадзе» уже начал крепко тяготить его спонсоров.

Затягивание войны, которое планировалось использовать против России, работает и в обратную сторону. Хотя останавливаться при этом никто не собирается.