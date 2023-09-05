Москва, 5 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется, что западные страны начнут массово выдавать ему украинских мужчин-эмигрантов, которые не захотели оказаться в рядах ВСУ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 сентября заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Ранее издание Asia Times сообщило, что Зеленский призвал западные страны депортировать на Украину мужчин призывного возраста, так как после контрнаступления ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Онуфриенко напомнил, что, согласно экспертным оценкам и подсчётам, страны с нормальной экономикой могут без катастрофического ущерба призвать в армию 7% от общей численности населения.

«Если исходить из того, что сегодня киевский режим контролирует около 20 млн человек, можно посчитать, что примерно 1 млн 400 тысяч он может взять под ружьё. Потому что нормальной экономики как таковой там нет, но зато есть внешнее финансирование. Многократно перекрывающее годовой бюджет хунты», — сказал Онуфриенко.

Поэтому Киев и требует депортировать обратно на Украину сбежавших от мобилизации мужчин.

«Потому что 1 млн 400 человек — это нужные люди. Это те, кто обслуживает этот режим, является частью этого режима. А те, кто бежал, — их Киеву не жалко», — сказал Оунфриенко.

Однако, как полагает эксперт, власти Украины напрасно надеются на то, что европейские страны начнут массово депортировать этих мужчин обратно на родину. Есть европейское законодательство, и с ним могут возникнуть сложности, а на его нарушение западные соседи Украины не пойдут. Ведь этих украинцев принимали как беженцев. И для того, чтобы выгнать их обратно на родину, нет правовых оснований.

«Те же поляки выдают сейчас Киеву лиц призывного возраста, если они были замечены в каких-то правонарушениях. Их Варшава с удовольствием отправляет обратно. Но это максимум, на что может надеяться Зеленский», — убеждён военный аналитик.

Более того, если та же Польша решит массово выдавать украинцев Киеву, они побегут дальше — в Германию, Нидерланды и дальше, а это в Европе тоже никому не нужно.

«Поэтому Зеленский не наберёт за границей и полмиллиона человек. Всё закончится парой десятков тысяч. Не более того», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению обозревателя китайского издания Asia Times Стивена Брайена, контрнаступление украинской армии заканчивается, и оно оказалось безуспешным, хотя британские и американские СМИ продолжают писать, что войска киевского режима куда-то продвигаются.

До этого стало известно, что власти Украины вознамерились лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

Более того, теперь в ряды ВСУ будут призывать людей с такими заболеваниями, как клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, болезни эндокринной системы. Также ряды ВСУ пополнятся солдатами с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Сообщается и о том, что мобилизации теперь подлежат ограниченно годные к службе мужчины.

Дело дошло до того, что людям в военной форме стало опасно ходить по улицам Киева, так как их могут принять за сотрудника военкомата, который раздаёт повестки, и проявить к ним агрессию.