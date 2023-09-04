Варшава, 4 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Польша начала выдачу киевским властям мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала российской спецоперации. Об этом 4 сентября сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее польские власти на основании соглашения с Украиной выдали Киеву украинских граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в европейские страны.

По информации погранохраны Польши, после начала СВО в страну прибыли порядка 2,87 млн жителей Украины в возрасте от 18 до 60 лет. За прошедший период около 2,8 млн из них покинули республику.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября украинское издание «Страна. ua» напечатало приказ украинского минобороны, из которого следует, что в стране такие болезни, как бессимптомный ВИЧ, вирусные гепатиты и расстройство психики больше не являются причиной для признания человека непригодным к воинской службе. В состав украинской армии также теперь будут брать с туберкулёзом и с болезнями эндокринной системы.

До этого, 2 августа, французская газета Le Figaro написала, что ранее настроенные сражаться за ВСУ жители Украины начали массово уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть в зоне боевых действий. По данным журналистов, после начала СВО было много разговоров о сплочённости украинского населения, однако многие сразу же решили покинуть страну.

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук 3 сентября заявил, что Россия может стать единственным местом, в котором не желающие воевать за Киев украинцы смогут получить убежище, если Запад начнёт депортацию жителей Украины для последующей мобилизации. Он уточнил, что западным странам выгоден конфликт на Украине и не интересна судьба украинских беженцев.