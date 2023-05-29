До 2025 года в России могут отказаться от защиты прав авторов фильмов из недружественных стран. Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации (СФ).

Иван Шилов ИА Регнум Кино

Таким образом, кинотеатры смогут выйти на уровень безубыточности, что поможет сохранить данный сегмент по экономическим показателям, в частности по показателям занятости, пояснил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. При этом, как планируется, за кинотеатрами и киноканалами сохранится необходимость отчислять сборы в Фонд кино и Российское авторское общество.

Позицию коллег поддерживает и спикер верхней палаты ФС РФ Валентина Матвиенко — в конце апреля она сообщила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в России зарубежного кино.

Еще в октябре прошлого года сенатор Кутепов раскритиковал позицию зарубежных кинокомпаний, которые отказались лицензировать фильмы для России в связи с ведущейся СВО. Такие действия правообладателей «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей», отмечал тогда Андрей Кутепов.

Совет Федерации РФ/РИА Новости Андрей Кутепов

Речь, отметим, идет не только о Голливуде или о европейской киноиндустрии. 25 мая стало известно, что анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Официально объясняется, что дистрибьютеры мультфильмов в России не смогли договориться с правообладателями о распространении их продукции. Вне доступа окажутся такие шедевры авторской анимации, как «Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке».

Похоже обстоит дело и с музыкальными стриминговыми платформами, которые после 24 февраля 2022 года начали сворачивать работу в России. Запустившийся менее чем за год до этого Spotify объявил об уходе из России (примерно тогда же, когда Netflix приостановил дистрибуцию кинопродукции), а сервис Apple Music сообщил о частичном ограничении своих функций для российских пользователей.

Новые реалии коснулись и российских платформ: из-за решения ряда лейблов об уходе с российского рынка на некоторых музыкальных стриминговых сервисах оказались недоступны многие альбомы и песни. Новые релизы музыкантов, чьи лейблы покинули Россию, также недоступны российским пользователям.

При этом россияне не стали слушать меньше музыки. Согласно исследованию музыкального рынка Москвы, которое было подготовлено компанией «Технологии доверия» и креативным бюро «К22», на рынке музыкальных стримингов ожидается рост в 20–25%, а маржинальность этого сегмента аналитиками оценивается на уровне 15%. Сами владельцы платформ утверждают, что оттока пользователей из-за санкций не наблюдается.

Смотри и слушай «своё»

«Отчасти тенденцию ухода зарубежной продукции с российского рынка можно оценивать положительно, поскольку появляется больше возможностей для отечественных производителей, чтобы они могли выпускать продукцию на российских платформах, а не стремиться пробиться за более именитые зарубежные аналоги», — заметил по этому поводу в комментарии ИА Регнум музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров.

«Можно также вспомнить, что с наших музыкальных платформ стали удаляться некоторые музыкальные альбомы — но здесь тоже можно сказать, что для наших исполнителей появились шансы популяризироваться. То есть если раньше пользователь мог послушать какого-то иностранного исполнителя, то сейчас сделать это будет труднее и он будет слушать отечественную музыку», — рассуждает Ашуров.

С одной стороны, такие непреднамеренные «протекционистские меры» для отечественного шоу — и кинобизнеса — безусловно, благо. Но остается вопрос о качестве этой «импортозамещающей продукции» — что в кино, что в музыке. По части качества музыки есть сомнения, отмечает Ашуров.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix

«На производство такого уровня и качества у западных игроков есть финансы, а вот у нас, к сожалению, шоу-бизнес — это больше развлечение. Инвесторы иногда могут выделить деньги, но в целом оценивают шоу-бизнес именно так — как развлечение. На Западе к этому всё же относятся более серьёзно», — полагает музыкальный и телевизионный продюсер.

Западный продюсерский продукт изначально ориентирован на глобальный рынок, а российские мастера шоу-бизнеса работают в основном на Россию и страны СНГ, отмечает собеседник. «Как у нас происходит? Парень сегодня «выстрелил» своей музыкой — а завтра уже не «выстрелил». А за западными артистами стоят большие структуры, лейблы. В России система лейблов, аналогичная западному рынку, не работает, и она не настолько влиятельная, как те же Sony или Universal, — считает Ашуров. —

В России «выпускаются» музыканты, но у них нет столько влияния и финансов, чтобы быстро заполнить нишу, которая ушла».

То же самое касается кинематографа, полагает продюсер: люди привыкли использовать платформы с западными фильмами, они отошли от ситуации с одинаковой озвучкой образца 90-х годов и стали перестраиваться на голливудские блокбастеры, западные и турецкие сериалы. «На Западе на хороший продукт выделят большие деньги: и на реализацию проекта, и на рекламу, и на сам продукт, и на хороших актёров. На том же Западе вкладываются колоссальные деньги на продакшн материала, а в России считается, что всё должно писаться за копейки», — сетует эксперт. Аналитики полагают, что в условиях ухода легальной кино — и аудиопродукции потребитель найдёт способ увидеть и услышать то, что хочет, но (формально) не вполне легальным путём.

Выход — в превращении «пиратов» в «каперов»?

Уже достаточно давно в экспертном сообществе обсуждается вопрос о возможности «пиратского» распространения контента. Помимо ряда сенаторов, один из наиболее ярых сторонников «пиратства» в новых условиях — заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Не так давно он призвал принять в России правила об использовании западной интеллектуальной собственности — «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения». Это, по его мнению, стало бы одним из ответов антироссийским санкциям, введённым странами Запада.

Реализацией идеи уже готовы заняться на государственном уровне — о чём свидетельствует упомянутый выше законопроект сенаторов Кутепова и Синицына.

Пресс-служба «Сколково»/РИА Новости Дмитрий Медведев

Инициативы по легализации «пиратства» должны быть продуманными, следует предусмотреть вероятные последствия, указывают юристы.

Лозунги, призывающие игнорировать авторские права зарубежных исполнителей могут привести к правовому откату в эпоху до 1960-х годов, когда страна не была связана практически никакими международными договорами об авторском праве, сказал ИА Регнум специалист по авторскому праву Сергей Иванов.

«Полноценным шагом в защите авторских прав СССР было подписание Всемирной конвенции об авторском праве 27 мая 1973 года, — напомнил собеседник. — После этой даты произведения советских авторов начали защищаться во всех странах — членах конвенции, и наоборот. Кроме названной конвенции, СССР стремился заключать двусторонние договоры с определенными странами по защите авторских прав произведений, опубликованных до 1973 года (Швеция, Куба, Австрия), а также со странами, конвенцию не подписавшими. Шаги СССР можно расценивать, как попытку не быть изолированными на международной арене, как это пытались показать западные СМИ».

Следовательно, России надо выходить из заключенных Советским Союзом конвенций, отмечает Иванов. Ведь пока на территории страны охраняются интеллектуальные права зарубежных авторов, последние могут подать иски в международные суды — на тех, кто эти права нарушает.

Проигранные иски закрывают возможность сотрудничать с авторами на мировой арене, а кинопрокатчикам ограничивают доступ к иностранному рынку — лакомому кусочку в виде Голливуда, отмечает он.

«Тот же «Яндекс» не может игнорировать всех — у него за рубежом активы, счета, попытки выйти на зарубежный рынок. Это равноценно тому, что Сбер начнет выдавать микрозаймы, откроет черные точки обмена валюты и начнет торговать криптой. С другой стороны, выход из конвенций откатит нашу страну к положению африканских стран, к изоляции и осуждению. Казалось бы: ну и что? Но все понимают, что СВО закончится, а осадочек от решения платформ останется», — рассуждает юрист.

Продюсер Дмитрий Ашуров, однако, уверен, что «пиратский» контент в России должен быть разблокирован.

«Люди должны сравнивать, должна быть конкуренция. Нам не нужно закрываться, как в КНДР, — мы должны следить за рынком.

А если мы не будем видеть другие работы и смотреть на мир — так невозможно развиваться. А становиться лучше можно лишь в условиях конкуренции. Если даже наши граждане могут смотреть только «пиратскую» версию, то пусть будет хотя бы так».

В России есть очень большая аудитория с крупным потреблением внутреннего медиарынка, отмечает собеседник. «Это как отечественные заводы, которые могут обеспечить внутренний спрос. Но, к сожалению, есть такое вот «творческое голодание». Когда ряд ТВ-проектов ушёл с российского рынка, я говорил: дайте отечественным продюсерам денег на реализацию проектов! Разве мы не можем создать такой проект, как «Голос»? Да можем! Но дайте условия, возможности».

Однако таких условий российской отрасли не дают, поскольку уже много лет существует приоритет в покупке франшиз и других платформ, и именно поэтому специалисты медиарынка столкнулись с творческим голоданием, резюмировал эксперт.