Киев, 3 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в коррупции украинский предприниматель Игорь Коломойский фигурирует в материала уголовного дела как лишённый гражданства Украины гражданин Израиля и Кипра, сообщает 3 сентября «Страна. ua».

STR/EPA/ТАСС Игорь Коломойский

Издание публикует фотографию подозрения, которое было вручено предпринимателю 2 сентября.

«Коломойскому Игорю Валерьевичу, 13.02.1093 года рождения, уроженцу города Днепр (утверждённое киевскими властями название Днепропетровска — Прим. ред.), Днепропетровской области, гражданину Израиля и Кипра, лишённому гражданства Украины», — сказано в тексте подозрения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «легализация имущества, полученного преступным путём». По версии следствия, Коломойский в 2013–2020 годах легализовал более 500 млн гривен (около 1,2 млрд рублей), выведя их за границу с помощью подконтрольных ему банков.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил его под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Вносить залог Коломойский отказался и отправился в тюрьму. Президент Украины Владимир Зеленский сразу после вынесения судебного решения поблагодарил правоохранителей за борьбу с теми, кто «годами грабил Украину».