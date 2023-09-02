Киев, 2 сентября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. После ареста бизнесмена Игоря Коломойского президент Украины Владимир Зеленский порассуждал в своём Telegram-канале об Украине будущего, в которой не будет тех, кто «грабил страну» и «ставил себя выше закона».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Украина точно будет без многолетнего «как всегда» по отношению к тем, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — написал он, поблагодарив правоохранителей за решимость довести до результата каждое из дел, которые десятилетиями «тормозились».

При этом Зеленский не указал, какие именно дела он имеет в виду.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «легализация имущества, полученного преступным путём».

По версии следствия, Коломойский в 2013–2020 годах легализовал более 500 млн гривен, выведя их за границу с помощью подконтрольных ему финансовых учреждений.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил его под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (около 1,2 млрд рублей).

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя вручение подозрения Коломойскому, связал это с предстоящей поездкой президента Украины в США: по версии Соскина, Владимир Зеленский хочет создать видимость борьбы с коррупцией на Украине.