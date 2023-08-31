Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам и целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это заявление, которое 31 августа сделал замминистра культуры России Андрей Малышев, прозвучало в ответ на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

Иван Шилов ИА Регнум

Законодатель месяц назад направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил: в порядке эксперимента провести принудительное лицензирование фильмов из недружественных стран — в том числе для того, чтобы российские зрители смогли бы легально и в хорошем качестве ознакомиться в кинотеатрах с хитами мирового проката.

В первую очередь с той же биографической драмой Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и с фэнтезийной комедией «Барби» режиссёра Греты Гервиг.

Кадр из к/ф «Барби». 2023. США

Заочный спор замглавы Минкульта и зампреда Госдумы стал очередным эпизодом в дискуссии, разгоревшейся между законодателями и кинофункционерами.

На первый взгляд, спор выглядит так. С одной стороны отдельные депутаты и сенаторы предлагают вывести практику «серых» кинопоказов в легальное поле. С другой стороны в Минкульте и Фонде кино выступают резко против экранной «санкционки», объясняя это тем, что западный кинопродукт в принципе плохо влияет на моральное состояние общества. Однако сюжет несколько сложнее.

Но для начала следует пояснить, в чём, собственно, предмет спора.

«Серые» экраны

Как известно, с началом СВО голливудская киноиндустрия опустила железный занавес. С российского рынка ушли Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и другие крупные студии. Одновременно работу приостановил стриминговый сервис компании Netflix (одного из ведущих производителей сериалов).

Но при этом возможность посмотреть определённые новинки в России осталась — и не только на пиратских сайтах, но и на больших экранах.

Зимой этого года в практику вошли «серые кинопоказы».

Точнее, формально это считается так называемым «предсеансным обслуживанием». Кинотеатр заявляет в программу короткометражные фильмы или мультфильмы, однако уточняет, что перед этим сеансом состоится «предсеансный показ». В него-то и включали западные киноновинки, например «Аватар 2».

В Telegram-каналах сообщают, что по такой схеме на этой неделе начался показ ленты «Индиана Джонс и Колесо судьбы» (перед которым демонстрировали некую короткометражку). Также появлялась информация, что с сентября в режиме «предсеансного обслуживания» будут показывать «Барби», но не «Оппенгеймера».

Публика охотно шла на такие «предсеансы», хотя для покупки билетов приходилось поискать нужную информацию о сеансах в интернете, а затем добираться до указанных кинотеатров, поскольку далеко не все крупные российские киносети стали включаться в подобную схему.

Игнорировать запреты или бойкотировать «бездуховный контент»?

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын во второй половине августа предложил «обелить» эту полулегальную практику.

Речь идёт о принудительном лицензировании.

Как поясняли «Известия», сенатор предложил создать временный механизм по официальному ввозу и прокату западных кинолент с выдачей им прокатных удостоверений (игнорируя то, что, с точки зрения тех же Warner или «Диснея», фильмы запрещены к прокату). А выручку от проката отправлять правообладателям в обычном порядке, на специальный счёт, «чтобы исключить гражданские иски от западных кинокомпаний и Министерства культуры».

Второй вариант, который предложил сенатор, — ввозить западные фильмы, которые идут в прокате у наших партнёров по Союзному государству — в Белоруссии.

Шеф сенатора Синицына, глава профильного комитета Андрей Кутепов ранее отмечал: западный кинобизнес, запрещая прокат фильмов в отдельно взятой России (при том, что эти картины показывают по всему миру), злоупотребляет своими правами. А от этого, добавим, наши кинопрокатчики несут очевидные убытки, учитывая то, какую кассу делают те же «Барби» и «Оппенгеймер».

Исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов в ответе сенаторам, так же как замминистра культуры Малышев в ответе вице-спикеру Думы Даванкову, упирал на угрозу традиционным духовно-нравственным ценностям, которую может нести ввоз западной кинопродукции.

Дело не только в морали

На первый взгляд, это спор сторонников чистой выгоды (для отечественных кинопрокатчиков в первую очередь) с блюстителями нравственности и традиционных ценностей.

В адрес последних, впрочем, уже звучат критические высказывания. Минкульту припоминают финансирование небесспорных картин, например фильма «Взломать блогеров» экспериментальной студии Тимура Бекмамбетова. В 2017 году тогдашний исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев (к слову, брат нынешнего замглавы Министерства культуры Андрея Малышева) признал поддержанных государством «Блогеров» «неудачным экспериментом», а Владимир Мединский (нынешний помощник президента на тот момент возглавлял Минкульт) призвал более жёстко отбирать картины, на которые идут государственные деньги.

Кадр из к/ф «Взломать блогеров». 2016. Россия

Но, заметим, в нынешних доводах Минкультуры и Фонда кино речь идёт не столько о вопросах морали, сколько о вполне практических материях.

Если легализовать «серые» (по сути, пиратские) схемы проката в обход запретов, то наши прокатчики понесут репутационные риски. Принудительный прокат противоречит нашему законодательству по охране авторских прав.

Такие аргументы чиновники приводили еще весной, когда появились предложения импортировать западную кинопродукцию из Белоруссии.

Тогда в Минкультуры также выступили против такой схемы, упомянув нарушение исключительного права, хотя эксперты допускали, что доходы киносетей могут перекрыть возможные финансовые риски.

Не исключено, что Фонд и министерство имеют в виду возможность получения крупных штрафов со стороны киноправообладателей в будущем. Наступит ли это будущее и при каких условиях — отдельный вопрос.

В позиции Минкультуры есть резон: с правовой точки зрения, «серые» схемы нехороши сами по себе, и соображение о том, что будут наложены штрафы и санкции, — разумное», сказал ИА Регнум преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения кинокритик Алексей Гусев. При этом он полагает — если в аргументации чиновников упор делается на вреде «западных ценностей», то это «вызывает недоверие».

Но и эти доводы не стоит совершенно сбрасывать со счетов.

Дело не только во влиянии на современный Голливуд нынешней «повесточки» (антироссийской или действительно идущей вразрез с принятыми у нас нормами морали) — дело и в историческом опыте, отмечают эксперты.

Во времена холодной войны в массовой культуре «красных» зачастую представляли «чёрной силой», напомнил ИА Регнум киновед Александр Шпагин, приведя в пример «Рэмбо III» (к слову, фильм, вышедший уже в годы нашей перестройки, в 1988-м). Иное дело, что в последние тридцать лет ни о какой волне «антироссийского кино» на Западе речи не шло, добавил эксперт.

Но в нынешней ситуации оглядываться на мнение Запада уже не имеет смысла, полагает собеседник. «Резко пошли разговоры на тему того, что нужно запретить показ этих ворованных фильмов, и все засуетились. Но если мы заняли позицию, что мы всех посылаем, то давайте посылать и дальше», — заметил Шпагин.

Пираты прокатного моря

Скорее всего, на фоне споров о том, легализовывать или не выводить на свет «серые схемы», будет расти и крепнуть уже традиционное кинопиратство, считают эксперты.

«Санкции есть санкции, и кинофильмы — это очередной элемент длинного списка. Либо придётся ограничиться домашними просмотрами. Традиции всевозможного пиратства у нас в стране крепче и изобретательнее, чем где бы то ни было, причём с 90-х годов, — заметил Гусев. —

Напомню, в конце 90-х — начале нулевых были легендарные ситуации, которыми мы едва ли не гордились — фильмы появлялись на видеокассетах на российских прилавках раньше, чем выходили в американском прокате.

Тогда фильмы воровали прямо на студийных просмотрах. Но это низовая инициатива, и это то, как самоорганизуются и потребители, и поставщики».

Государству лучше не вмешиваться в процесс, поскольку оно действительно может стать соучастником данных схем в глазах западных правообладателей, подчеркивает Гусев.

«То есть начнёт процветать пиратство, хоть я и не большой его поклонник. А всё, что надо сделать государству, — не лезть: ни говорить «боже, как это ужасно и плохо!», ни говорить «а давайте мы вам поможем!» — заметил эксперт.

Руслан Кривобок/РИА Новости Рейд по конфискации пиратских копий фильма про Гарри Поттера

Кинорынок — это как вода: всё равно всё, что нужно, просочится, соглашается Шпагин.

С одной стороны, в 2022 году, за время западных киносанкций — по совпадению или нет, — «пошёл настоящий и классный отечественный кинопродукт», отмечает критик. «У меня вообще такое ощущение, что прошлый год в кино России был гораздо сильнее, чем в американском кино», — указывает эксперт.

С другой стороны, американский продукт всё равно будет превалировать на отечественном рынке — спрос на него не уходит, заметил Шпагин. Даже в новых условиях людям будет нелегко отказаться от любимых товаров, попавших под санкции — и кинокартины здесь не исключение, соглашается Гусев.