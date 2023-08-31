Москва, 31 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам и целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом говорится в ответе заместителя главы Министерства культуры России Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

Кадр из к/ф «Барби», 2023, США

1 августа Даванков направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предлагал провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных государств, в том числе для того, чтобы зрители в России смогли посмотреть в кинотеатрах фильмы «Оппенгеймер» и «Барби».

«Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы — «Барби» и «Оппенгеймер» — не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в ответе.

Отмечается, что российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами.

В документе также указывается на то, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности, это может привести к значительным негативным последствиям в перспективе для всех креативных индустрий, включая национальную киноотрасль.

Уточняется, что увеличение доли российских фильмов в прокате способствует донесению до зрителя национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.

Как передавало ИА Регнум, фильм о приключениях куклы Барби и её друга Кена, вышедший на широкие экраны 21 июля, собрал за прошедшие выходные рекордные для 2023 года 155 млн долларов. Фильм о популярных в мире куклах сняла Грета Гервиг, в роли Барби снялась Марго Робби, Кена представил Райан Гослинг. Отмечается, что бюджет фильма составил более 100 млн долларов.

Австралийская актриса Марго Робби поделилась впечатлениями от съёмок в фильме «Барби». По её словам, она была подавлена тем, что журналисты разместили в интернете фотографии с ней и Райаном Гослингом в образах Барби и Кена.

Департамент кино во Вьетнаме запретил прокат «Барби». Руководство страны возмутила сцена с картой, на которой изображена так называемая линия коровьего языка — обозначение, которым Китай формулирует свои требования в Южно-Китайском море, включая вьетнамские территории.