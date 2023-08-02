Донецк, 2 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Водовод, построенный в Донбассе от реки Дон с целью обеспечить регион водой, выходит на проектную мощность. Как рассказали в пресс-службе «Военно-строительной компании» — главного исполнителя проекта, в Донбасс уже поступает 270 тысяч кубометров воды в сутки при проектной мощности в 288 тысяч кубометров. В настоящее время специалистами проводится тщательная проверка элементов насосных станций и накопительных резервуаров на всем протяжении водовода.

Пресс-служба ППК «ВСК»

«Обе ветви трубопровода, по 200 км каждая, уже в действии. Проверяем работу всех узлов для бесперебойной подачи воды и выхода на проектную мощность — 288 тысяч кубов», — отметил строитель Владимир Потапов.

Как сообщало ИА REGNUM, гидротехническое сооружение, доставляющее донскую воду в канал «Северский Донец — Донбасс», призвано закрыть часть потребностей ДНР в воде. Как заявлял экс-премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, для полноценного обеспечения республики водой необходимо около миллиона кубометров. В свою очередь, исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин обещал обеспечить ежедневную подачу воды в населенные пункты Донецкой Народной Республики в начале июля. Летом 2022 года Киев практически лишил Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой.