Донецк, 8 августа, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Специалисты проектного института Донгипрошахт предложили использовать шахтные воды ликвидированных шахт для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отмечается, что это может решить дефицит воды в городе Снежное.

Особое внимание эксперты уделили теме научного исследования «Использование альтернативных источников теплоснабжения жилых кварталов населенных пунктов населением до 20 000 человек взамен угольного топлива».

В Донецкой Народной Республике централизованным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является река Северский Донец. Из-за боевых действий к ней добавили вспомогательные объекты водоснабжения — водопроводы транзита пресной воды из Дона и водооткачивающих скважин Старобешевского района республики.

«Использование шахтных вод в качестве местного дополнительного источника водоснабжения позволит значительно улучшить снабжение питьевой водой всей территории ДНР путём перераспределения потоков подачи воды по существующим магистральным водоводам и насосным станциям ГУП ДНР «Вода Донбасса»», — заявил начальник отдела Антон Синявский.

Главный инженер Виктор Гулейчук отметил, что главными проблемами отрасли являются недоинвестированность, низкоэффективное производство, высокий износ оборудования и устаревшие технологии. Возникает необходимость поиска решений, которые позволят бесперебойно создавать необходимые условия микроклимата в помещениях, согласно требуемым санитарно-гигиеническим нормам на протяжении 176 дней в году.