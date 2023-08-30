Мелитополь, 30 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию о взятии Вооружёнными силами Украины (ВСУ) населённого пункта Работино.

РИА Новости Евгений Балицкий

«Ситуация на направлении Работино остаётся напряженной. Противник прёт, каждый раз подвозят новых мобилизованных взамен тех, кто полёг в первые же минуты их так называемых штурмов», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, за прошедшую ночь на запорожском направлении ВСУ потеряли до 200 военных. А утром 30 августа очередная штурмовая группировка предприняла попытку наступательных действий на окраины Вербового и была уничтожена российскими военными.

«Такая же участь ждала и следующую группу, которая поползла уже ближе к одиннадцати часам. Серая зона Работино — Вербовое становится братской могилой ВСУ», — отметил врио губернатора региона.

Американский телеканал CNN на прошлой неделе сообщил, что ВСУ преодолели первую линию обороны. Эту информацию подтвердил и глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Балицкий в связи с этим подчеркнул, что ВСУ только подошли к первой линии, но не взяли Работино. Более того, по его словам, российские бойцы остаточно плотно закрепились на юге этого села.

Как передавало ИА Регнум, российские военные за прошедшие сутки отразили девять вражеских атак на запорожском направлении. Об этом 30 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВС России дали активный отпор штурмовым подразделениям 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах сёл Работино и Вербовое Запорожской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 августа рассказал о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ в районе села Вербового. У российских военных там есть успехи — они хорошо ударили по вражескому командному пункту, отметил он. По его данным, с конца июля потери ВСУ у запорожского села Работино превысили 1 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.