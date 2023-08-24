Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить работу системы американской спутниковой связи Starlink на территории Украины. Об этом он заявил в интервью изданию The Washington Post, заверив, что такие попытки якобы не увенчались успехом.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также американский генерал рассказал, что США намерены вывести на низкую околоземную орбиту до тысячи спутников для нужд Пентагона, и большое количество этих аппаратов существенно затруднит противодействие им.

При этом командующий Космическими силами США пожаловался на нехватку личного состава в подведомственных ему войсках.

Лишить противника навигации

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев указывает, что борьба российских войск с навигационными возможностями противника, получающего поддержку спутниковой группировки США, проходит в крайне жёстких условиях. «Можно ставить помехи наземным приёмникам, работающим в системе GPS, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — Но со спутниками сложнее. Например, ставить помехи системе Starlink бесполезно, потому что спутников, работающих в ней, уже тысячи».

Противодействие спутниковой навигации американской космической группировки — задача непростая, соглашается военный эксперт Илья Крамник. Теоретически можно сбивать спутники, при помощи которых осуществляется навигация. «Но сейчас мы этого не делаем, поскольку не воюем с Соединёнными Штатами», — иронизирует эксперт.

«У нас есть средства борьбы, способные «глушить» спутниковую навигацию, — уточняет он. — Мы все прекрасно видим, например, по тому, как в центре Москвы возникают порой проблемы с навигацией». Однако «глушение» навигации для перехвата ли украинских беспилотников, для других ли целей — это результат работы, в первую очередь, стационарных установок довольно большой мощности, уточняет Крамник.

«На передовой далеко не всегда есть возможность их развернуть, поскольку эти установки выдают себя самим своим наличием, своей работой, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — Их можно локализовать и, соответственно, уничтожить. Так что они всегда становятся точкой притяжения, объектом обстрелов со стороны противника».

«Особенность радиоэлектронной, радиотехнической разведки в том, что если используется станция постановки помех, то она является источником излучения, её будет видно, — уточняет эксперт. — Достаточно иметь специальные средства, которые её зафиксируют, после чего обнаружить её физически на местности и поразить — это дело техники».

Однако умелые действия российских военных даже при имеющихся возможностях часто не оставляют противнику шансов. Так, 13 августа Минобороны России опубликовало кадры уничтожения дроном комплекта Starlink, который использовали в своих целях украинские военные, что говорит о накоплении и использовании определенного опыта по выявлению наземных станций связи и навигации.

Развивать свою космическую группировку

При этом российские спутники, как замечает Крамник, представляют для Украины большие проблемы благодаря эффективной работе отечественной системы «Глонасс».

Эксперт отмечает, что России необходимо наращивать спутниковую группировку. «Для этого требуется резкое увеличение производства самих спутников и соответствующей электроники, — констатирует он. — А успех будет зависеть от того, насколько мы сможем наладить каналы доставки электроники из-за рубежа».

«Необходимо развивать свою космическую программу, — соглашается Денисенцев. — Запускать спутники — разведывательные, оптические. Разворачивать свой аналог Starlink в сотрудничестве с внешними партнёрами. Допустим, с Китаем. У Индии космонавтика довольно бодро развивается».

Однако решить проблему с помощью отдельных программ не получится, подчёркивает собеседник ИА Регнум. Необходим системный подход, включающий договорённости на самом высшем политическом уровне. А эта потребность тоже подразумевает определённые сложности.

«Партнёрство в этой области с Индией — заведомо непростой вопрос, — рассуждает Денисенцев. — Космические программы, которые она развивает сейчас, та же лунная программа, развиваются за счёт возможности взаимодействовать со странами Запада, получать от них электронные компоненты».

При этом перспективы сотрудничества России именно с Индией в области развития спутниковой группировки, учитывая санкционную политику Запада, туманны, подчёркивает эксперт. «Нужна электроника, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Ее и раньше было купить непросто, а после санкций совсем сложно».

А лидировавший в космической гонке многие годы Советский Союз, чьим наследником является Россия, прекратил существование более 30 лет назад, напоминает Денисенцев. «В сегменте электроники для космоса мы сильно отстали, поскольку российские технологии в этой области не развивались, — говорит он. — В том числе потому что в 2000-е годы очень сильно полагались на импортную компонентную базу».

Однако поводы для оптимизма все же есть. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита БРИКС в ЮАР предложил странам, входящим в объединение, создать консорциум космических исследований для углубления сотрудничества в космосе. Примечательно, что подобное заявление прозвучало после успешного прилунения индийской станции. Впервые в истории аппарат совершил посадку на южном полюсе спутника Земли.

Ранее военный политолог Владимир Корнилов подчеркнул в комментарии ИА Регнум, что интервью командующего Космическими силами США Салтцмена следует воспринимать очень серьёзно, поскольку они означают приготовления США к жёсткой конкуренции за космическое пространство.

Таким образом, у России есть возможности для противодействия космической группировке США, но успех в дальнейшем будет во многом зависеть от наличия масштабной программы развития собственной группировки. Решение этой задачи осложняется сложной международной ситуацией и зависимостью некоторых потенциальных партнёров России в космической сфере от стран Запада.

При этом в реалиях военной спецоперации на Украине наиболее эффективным способом противодействия навигационным возможностям противника является физическое уничтожение наземных элементов высокоточными ударами артиллерии и беспилотников. Есть перспективы и у радиоэлектронной борьбы, однако соответствующие устройства относительно уязвимы для ударов. Эта проблема, очевидно, также требует внимательного изучения на высоком экспертном уровне.