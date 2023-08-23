Вашингтон, 23 августа, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить на территории Украины работу системы спутниковой связи Starlink. Он заявил об этом 22 августа в интервью газете The Washington Post.

Rafael Henrique/Global Look Press

Американский военный рассказал, что США намерены вывести на низкую околоземную орбиту до тысячи спутников для нужд американской армии и большое количество таких космических аппаратов сделает «гораздо более серьёзной проблемой с точки зрения нацеливания» попытку нанести им какой-либо ущерб.

Салтцмен отметил, что США «видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине», однако Россия «пытается её глушить». По утверждению американского генерала, такие попытки якобы не увенчались успехом.

Командующий Космическими силами США указал, что ранее на базе Питерсон в штате Колорадо начало работать новое подразделение этого рода войск, которое будет вести оценку характеристик, предназначения и потенциала космических аппаратов других стран.

«Нам нужно вести разведку для [нужд] космоса. В конечном счёте мы говорим о целях, о том, на какие цели нам нужно будет воздействовать», — пояснил он.

Генерал указал, что при постановке помех спутникам или их разрушении нужно понимать, как это делать, и пожаловался на нехватку личного состава в Космических силах.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа Минобороны опубликовало кадры уничтожения комплекта связи спутниковой системы Starlink, используемой ВСУ. Точку спутниковой системы уничтожили с помощью FPV-дрона.

Позднее военный эксперт Илья Крамник заявил ИА Регнум, что у России и у США имеются способы воздействия на космические аппараты друг друга, однако это может произойти только в случае ядерной войны или непосредственно перед её началом. По его мнению, создание Космическими силами США подразделения для сбора разведданных о спутниках — это обычный административный шаг.