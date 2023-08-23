Москва, 23 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Советская армия ещё в 1980-е годы могла нейтрализовать тот или иной враждебный спутник, а сегодня Россия располагает ещё большими возможностями для борьбы с космическими угрозами, считает военный политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 23 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен посетовал на то, что РФ пробует нарушить работу Starlink на Украине, но это ей это «не удаётся». Также он заявил, что Соединённые Штаты Америки намерены вывести на низкую околоземную орбиту до одной тысячи спутников для военных нужд — и при таком количестве им будет непросто нанести какой-то урон.

«Официально мы их и не глушим, хотя действительно украинцы жалуются, что последние месяцы у них есть проблемы с использованием Starlink на прифронтовых участках», — заметил Корнилов.

При этом он подчеркнул, что к словам Салтцмена следует относиться очень серьёзно, так как они означают, что США готовятся к жёсткой конкуренции за космическое пространство.

«Конечно, любой командующий хочет большего финансирования. Но это не значит, что он хочет просто освоить деньги. Ясно, что они готовятся и понимают важность превосходства в космосе, и я думаю, что космическая гонка сейчас только обострится», — пояснил Корнилов.

По его словам, в настоящее время связь с помощью спутников играет значительную роль в военном конфликте, и России тоже нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить своих военных подобной связью во всех точках земного шара. В этом вопросе после начала СВО сомнений быть не должно.

«Будет ли нам сложно глушить тысячи спутников, которые грозит вывести на орбиту американский генерал? Да, это будет сложнее, чем если бы их было два-три. Но как человек в своё время служивший в военно-космической обороне я хочу сказать, что ещё в 1980-е годы Советский Союз обладал возможностями по нейтрализации работы того или иного космического аппарата. Даже без использования современных технологий и запуска в космос «убийцы спутников». Понятно, что все эти годы наши космические технологии на месте не стояли и теперь у нас больше возможностей бороться с такими угрозами», — подытожил Корнилов.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов напомнил, что в своё время бизнесмен Илон Маск передал Украине значительное количество терминалов системы Starlink.

«Это, правда, сопровождалось словами о том, что они должны использоваться для госпиталей, детских учреждений и прочих объектов гражданской инфраструктуры. Но украинцы тут же применили её как боевой интернет», — констатировал военный эксперт.

По его словам, ВСУ использовали Starlink на протяжении всего конфликта, и он оказывал им существенную помощь. Эти система оказалась очень важна для быстрого сбора информации, для обмена ею, принятия решений. А это, естественно, влияет на ситуацию на поле боя.

«Но когда этот генерал говорит, что мы не в силах глушить эту систему, это неправда. Её глушат. И сейчас украинская армия испытывает с этим серьёзные проблемы. Об этом говорили и в самой компании Маска. У нас есть новые системы, которые успешно работают против Starlink. Но для американцев ложь — это второе «я», — сказал Коновалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Салтцмен призвал вести разведку для нужд космоса и посетовал на то, что американским космическим силам не хватает личного состава.

До этого стало известно, что российская армия эффективно глушит связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. Кроме того, есть данные, что в РФ испытывают новые средства для подавления связи Starlink и собираются наладить их промышленное производство.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, анализа переговоров солдат ВСУ показывает, что у них возникли трудности с использованием интернета через спутники Starlink, что многие связывают с эффективной работой российских средств РЭБ.

Как заявил владелец Starlink Илон Маск, его всё сильнее беспокоит, что его технологии используются в военных целях.