Чита, 6 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Компания молодых людей в селе Нерчинский Завод в Забайкалье избила бывшего участника спецоперации (СВО) с инвалидностью, а также повредила его автомобиль, сообщили 6 августа Lenta75.ru в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным полиции, инцидент произошёл утром 5 августа. Пострадавший отдыхал в кафе в компании знакомых. В этом же заведении была другая компания местных жителей. Между ними произошёл конфликт.

«По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. По тяжести причинённого вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», — добавили в ведомстве.

Также сообщается, что все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы установлены.

Как рассказал изданию очевидец происшествия, два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников, среди которых были две девушки, весело их подбадривали. «Своего товарища пытался защитить другой бывший участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в Челябинской области после драки с мигрантом скончался участник спецоперации Антон Чашкин. Конфликт между Чашкиным и 24-летним выходцем из Таджикистана произошёл ночью 22 июля в одном из баров в городе Юрюзани Челябинской области. Очевидцы происшествия утверждают, что мигрант первым напал на ветерана боевых действий. Чашкин пытался мирно разрешить конфликт, однако на улице злоумышленник исподтишка ударил участника СВО, после чего он упал на асфальт и получил травму головы.

Потерявшего сознание военного отвезли в больницу, но госпитализировать не стали, сославшись на его нетрезвый вид. Без сознания Чашкина привезли домой, до утра его состояние не изменилось. Родные повторно доставили к медикам мужчину. Врачи диагностировали у него гематомы головного мозга и перелом костей черепа. Чашкину сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. Через пять дней его на вертолёте перевезли в больницу в Челябинск, но боец скончался, не приходя в сознание.