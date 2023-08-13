Чита, 13 августа, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Третий обвиняемый по делу об избиении участника спецоперации самостоятельно сдался сотрудникам правоохранительных органов в забайкальском крае. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

УМВД России по Забайкальскому краю Задержание третьего подозреваемого по делу об избиении участника СВО

Уточняется, что 43-летний мужчина утром 13 августа самостоятельно явился с повинной в отделение полиции, где и был задержан. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. В ближайшее время задержанный будет передан следственным органам.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника продолжались неделю. В розыске принимали участие сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД и весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району. Прочёсывались лесные массивы, проводилась проверка домов и иных строений в расположенных рядом сёлах. Кроме того, сотрудники полиции вели работу с родственниками, друзьями и знакомыми злоумышленника, которые могли знать о его местонахождении.

Ранее ИА Регнум сообщало о подробностях нападения на участника СВО в Забайкалье. Отмечается, что мужчина отправился на СВО добровольцем и прослужил полгода, после чего вернулся в родное село. Боец встретился с другом, который также вернулся с фронта, и они решили отметить встречу в кафе, где произошёл конфликт с хулиганами. Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль.

Избитого военнослужащего положили в больницу в Чите. Его навещают родственники, сослуживцы и знакомые. В том числе к пострадавшему приезжал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Полицейские задержали двоих из нападавших, их заключили под стражу. Расследуются три уголовных дела. Суд Нерчинско-Заводского района принял решение о заочном аресте третьего обвиняемого в избиении участника СВО.