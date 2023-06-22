Вооружённые силы Украины впервые за долгое время атаковали инфраструктуру Крымского полуострова. Под удар попал Чонгарский мост, который связывает Крым с территорией Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум Чонгарсикй мост

По информации Следственного комитета, по мосту были выпущены четыре ракеты класса «воздух — земля». По предварительной оценке, речь идёт о ракетах Storm Shadow, которые ранее были поставлены на Украину из Великобритании и Франции. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате удара мост получил незначительные повреждения. Но на время ремонта автомобильное движение направлено по резервным маршрутам.

Власти полуострова, в том числе спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, уверены, что мост будет восстановлен в короткие сроки. Но сам факт атаки на инфраструктурный объект вызывает серьёзные опасения. Ранее ВСУ предпринимали аналогичную тактику в ходе боёв в Херсонской области. Тогда под удары ракетных комплексов HIMARS регулярно попадал Антоновский мост, который связывал Херсон с левым берегом Днепра. Систематические удары по мосту серьёзно затруднили его использование российскими войсками. Поэтому, если противник начал «работать по коммуникациям», игнорировать эту угрозу не следует.

Удар по мосту не привел к обрыву связей с сухопутным коридором

При этом противнику не удалось нарушить коммуникации между Крымом и новыми территориями России, которые служат в том числе сухопутным коридором к полуострову. Помимо Чонгарского моста существует ещё как минимум два маршрута, по которым осуществляется связь между Крымским полуостровом и материком, и их вывести из строя ВСУ вряд ли удастся. Об этом ИА Регнум напомнил бывший министр транспорта Крыма и эксперт по логистике Анатолий Цуркин.

«Первый маршрут — через пункт пропуска «Армянск». Он был завязан на город Херсон. После отступления российских войск из Херсона движение через пункт сократилось. Однако он функционирует, более того, в прошлом году на нём было произведено частичное расширение, он адаптирован под грузовые автомобили», — пояснил Цуркин.

Александр Полегенько/ТАСС Поврежденный мост недалеко от Чонгара

Второй маршрут — через пункт пропуска «Перекоп». «Откуда дорога идёт в направлении населённого пункта Чаплинка, он адаптирован хуже, но вполне функционирует. Эти два маршрута проходят по земле, то есть там нет мостов, а бить по простой асфальтовой дороге ракетами не имеет смысла», — указывает собеседник.

HIMARS против логистики

Но здесь возникает другая угроза. Если основной поток грузов (в том числе военных) будет переведён на альтернативные маршруты, маршруты снабжения Крыма могут оказаться в зоне досягаемости реактивных систем HIMARS. Используемые ВСУ ракеты GMLRS имеют дальность поражения до 84 км. В то время как расстояние от подконтрольных Украине районов Херсонской области до Армянска составляет в районе 70 км, а до Чаплинки — 50 км.

Однако и здесь угрозы пока минимальны, считает автор телеграмм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Здесь угроза пока чисто медийная, — сказал Васильев ИА Регнум. — Была проведена информационно-психологическая операция, мол, Украина может дотянуться до Крыма, воздействуя на мирное население. Нужно же как-то скрыть неудачи своего контрнаступления».

Но даже тот же HIMARS погоды не сделает, полагает эксперт. «Допустим, что дорога будет находиться под угрозой обстрела. Да, возникнет угроза для трафика, больше информационно-психологическая, опять же. Но для военных проложить временную дорогу из щебня, которая бы дублировала асфальтовую — это не самая сложная задача. Так что нарушить военную логистику вряд ли получится», — отмечает Васильев.

С другой стороны, обходной путь предполагает увеличение расходов на доставку грузов, удлинение логистических маршрутов и т.д. Не стоит списывать со счетов и «психологический фактор» террора, который может вынудить перевозчиков отказываться от доставки грузов в Крым. С точки зрения Анатолия Цуркина, оснований для беспокойства нет.

«Что касается экономического фактора, то здесь влияние несущественное. Петля от Чонгара до других пунктов пропуска — это где-то 30–50 км. Такие расстояния не влияют на стоимость логистики», — подчеркивает экс-министр транспорта Крыма.

Иван Шилов ИА Регнум Чонгарсикй мост

С другой стороны, в связи с тем, что трафик в Крым составляет в районе 1–1,2 тысячи грузовиков ежесуточно, неизвестно, выдержит ли дорожное покрытие в районе этих двух пунктов пропуска такие объёмы, рассуждает Цуркин.

Поэтому, подчеркивает он, необходимо восстанавливать дорожное покрытие, потому что дороги в Херсонской и Запорожской областях не все были отремонтированы. «Нужно, чтобы перевозчики могли ими пользоваться без каких-то проблем и опасений. Здесь уже большую роль играет человеческий фактор», — отмечает эксперт.

Рассчитывать надо не только на храбрость дальнобойщиков

Человеческий фактор, скорее, довод в пользу того, что сообщение с полуостровом не прервётся. Те водители, которые выполняют перевозки в Крым, осознают положение дел и наработали опыт доставки грузов на полуостров с учётом специфики времени, подчеркнул Цуркин. «Сложился определённый перечень перевозчиков, которые выполняют эти маршруты. Поэтому будут ездить так, как ездили», — сказал собеседник.

Но этого мало — дополнительные меры тоже стоит принимать.

«Нужно восстанавливать паромную переправу в тех объёмах, какие были до введения в строй Крымского моста. Паромы перевозили порядка 1 тысячи грузовиков и 8 тыс. легковых автомобилей в день. Сейчас легковые автомобили движутся по Крымскому мосту, поэтому переправа может обеспечивать грузовые перевозки», — полагает Цуркин.

Восстановленная паромная переправа, помимо прочего, может также стать страховочным вариантом на случай, если Украина попытается вновь атаковать Крымский мост.

Опасны ли Storm Shadow для Крымского моста

Как отмечает Алексей Васильев, для атак на объекты инфраструктуры ВСУ также могут использовать ракеты Storm Shadow, которые были применены для нанесения удара по мосту в Чонгаре. Но здесь есть несколько нюансов.

«Во-первых, ракеты Storm Shadow слишком дорогие, чтобы бить ими просто по дорожному покрытию. А во-вторых, их физически мало. Всего было выпущено около тысячи экземпляров», — пояснил собеседник.

Разумеется, Британия и Франция все имеющиеся у них ракеты Украине не отдадут, подчеркнул Васильев.

«Предельное число переданных ракет — штук двести. ВСУ используют уже третий десяток, так что надолго их не хватит, — указал эксперт. — Украинские ВВС не могут их пускать большими залпами, кроме того, ограничено количество самолётов, которое могут их использовать. Поэтому больше трёх-четырёх машин одновременно вряд ли смогут осуществить пуск».

Тем не менее именно Storm Shadow может нанести более серьёзный урон Крымскому мосту: Крымский мост находится в зоне ее досягаемости, при этом пока что это более сложная мишень для ПВО, чем HIMARS.

Васильев признаёт:

«Крымскому мосту стоит беспокоиться.

Потому что мы не знаем, какую версию передали ВСУ. Одни говорят, что экспортную с небольшой дальностью поражения. А могли передать полноценную, которая имеет дальность поражения 500 км. Она не только до Крымского моста достанет, она может поразить объекты в Краснодарском крае».

Строение ракет таково, что они могут нанести серьёзный урон, если попадут в опоры моста. «Есть кумулятивный заряд, который проламывает бетон, после чего внутри взрывается второй заряд. Взрыв внутри эквивалентен взрыву тысячи кг взрывчатки снаружи», — пояснил Васильев.

Новые задачи для ПВО

Поэтому, помимо совершенствования логистических маршрутов, реагирование на новые угрозы со стороны Украины должно также включать в себя совершенствование систем ПВО, которые защищают как сам Крым, так и Крымский мост.

«Паниковать, рвать на себе волосы точно нет смысла, — отмечает Васильев. — Нужно повышать навыки, умения бороться именно с такими ракетами. Конкретно Storm Shadow — сложная цель, они имеют кучу хитростей, системы противодействия ПВО, изменения траектории. Поэтому необходимо повышать эффективность. Поначалу и HIMARS перехватывали с трудом, а сейчас научились сбивать, и достаточно эффективно».

Здесь нужна работа над программным обеспечением комплексов ПВО, над совершенствованием системы наведения противоракет зенитных комплексов, что позволит сбивать Storm Shadow без серьёзных проблем, резюмировал эксперт.

Пока что ситуацию в Крыму не стоит сравнивать с Херсоном. Несмотря на то, что украинские войска получают новые вооружения и атакуют объекты инфраструктуры, создание «острова Крым» пока точно откладывается. В то же время изменение тактики противника требует принятия ответных мер с российской стороны, указывают эксперты.