Российская пропаганда проникает в мировые видеоигры — такой посыл звучит в западных СМИ, встревоженных популярностью российской повестки. Так, пресса обращает внимание на тот факт, что в игре Minecraft, принадлежащей американскому гиганту Microsoft, российские игроки воссоздали битву за Соледар — город в ДНР, который был освобождён в январе.

Сергей Корсун ИА Регнум

На канале многопользовательской военной игры World of Tanks 9 мая был показан Парад Победы в 1945 году, а на популярной игровой платформе Roblox пользователь создал в июне целую роту военнослужащих российского МВД — произошло это 12 июня, в День России. Но главное, на что обращают внимание американские СМИ: представители главной целевой аудитории игр — подростки готовы, пусть и виртуально, «воевать» на стороне России.

«Игры и сопутствующие им сайты, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-площадками для российского агитпропа», — отмечает The New York Times, посвятившая большой материал тому, как «Россия переносит свою информационную войну против Украины в видеоигры». Американское издание, к слову, использует именно «agitprop» в латинской транскрипции — такой же международный «русизм», например, как Sputnik или Kalashnikov.

Авторы заметки подчеркивают:

«В этом виртуальном мире игроки принимают букву Z — символ российских войск».

«Слава России», — так завершается видеоурок о том, как построить флагшток с российским флагом в Minecraft», — приводит пример The New York Times. Более того, поясняется, как виртуально водрузить флаг России на фоне «городского пейзажа с подписью «Луганск», уточняет американское издание, поясняя читателям, что Луганск — центр одной из «оккупированных» украинских областей.

Играя на стороне, точнее в роли, россиян, игроки «поддерживают юридически обоснованные территориальные претензии России в Крыму и других регионах; повторяют попытки президента Владимира Путина приравнять украинцев к нацистам и обвинить в конфликте Запад».

«Игровой мир — это действительно платформа, которая может влиять на общественное мнение, воздействовать на аудиторию, особенно на молодежь», — сказала The New York Times Таня Беккер, аналитик из американской компании ActiveFence, специализирующейся на борьбе с экстремистским контентом (в американском, разумеется, понимании).

NYT напоминает: после начала российской спецоперации на Украине компания Microsoft объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в Россию в соответствии с санкциями, введенными США и Европой. Но — констатируют американские IT-эксперты — россияне продолжают находить способы использовать её игры и такие сайты, как Discord и Steam. При этом американские журналисты удивляются тому факту, что примеры «пророссийской пропаганды», найденные западными специалистами в ряде игр, «восхваляют победу СССР над нацистской Германией».

ВКонтакте В Minecraft российские игроки воссоздали битву за Соледар на Украине

Многопользовательские игры (те, в которых присутствуют одновременно тысячи геймеров из разных стран), помимо основной, игровой, задачи, используются как площадки для общения, и значит, для донесения определенных идей, отмечают эксперты.

Многие пользователи в последнее время часто задавались вопросами о том, можно ли использовать игры как канал коммуникаций — так, как это делается на Западе, сказал ИА Регнум директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия», эксперт в области игровой индустрии Михаил Пименов.

«Уже не секрет, что Запад использует для этого и игру Call Of Duty как платформу, и ту же Arma и ряд игр, которые так или иначе рассчитаны на массовых игроков. Та же Minecraft — это, по сути, большая платформа, которая является «песочницей», в которой, как в конструкторе, можно воспроизвести любые реалии. То же касается и игр, которые являются нарративными», — отметил Пименов. Нарративные игры, поясним, — это разновидность ролевых игр, где главная роль отводится развитию сюжета, а не чистой «игротехнике» (например, боям).

На Западе уже давно воспринимают российские игровые продукты, попадающие на мировой рынок, как элемент нашей мягкой силы, отмечают эксперты.

Тимошенко, свиной фарш и культурная апроприация

Недавним — уже времён СВО — примером стала игра Atomic Heart, разработанная российской компанией Mundfish и вышедшая на всех ключевых игровых платформах — Windows, PlayStation и Xbox. По жанру это шутер («стрелялка»), а по месту действия — альтернативный СССР 1950-х годов, где вовсю используются роботы. Сюжет предельно далёк от современной политики (речь идёт о борьбе с восставшими машинами), но и на Западе и в Киеве усмотрели в «стрелялке» нечто оскорбительное для себя.

mundfish.com Atomic Heart

Западных пользователей очень возмутил фрагмент игры, в котором демонстрируется отрывок из мультфильма «Ну, погоди!». В нём была изображена статуя африканского туземца с луком — именно это послужило поводом для обвинений в «культурной апроприации».

А вот украинские пользователи пошли ещё дальше своих западных союзников: в игре их очень оскорбил… летающий робот-дрон, который несет в лапах горшок с геранью. Отсутствующие на фронте украинские игроманы посчитали, что это прямая отсылка к российским беспилотникам-камикадзе «Герань-2», которые активно применяются в ходе СВО.

Ещё одним фрагментом, вызвавшим возмущение укрогеймеров, стали банки свиного колбасного фарша в цветах украинского флага. Однако каламбур состоит в том, что такой продукт в жёлто-синих цветах на банках на самом деле выпускался в СССР.

Другой претензией украинского сегмента игроков стал образ Правой и Левой — роботов-близняшек, противостоящих главному герою. По словам пользователей, коса вокруг головы безликих женщин-роботов подозрительно напоминает образ экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Но главным поводом для опасений «российской культурной экспансии» стал сам факт появления игры, которая в первую же релизную неделю вошла в топ-10 продаж в Steam, в том числе в США, Британии, Германии, Франции и Японии. Кроме того, в топы чартов мировых стриминговых сервисов попали несколько композиций из саундтрека Atomic Heart (где была представлена классика советской эстрады — «Трава у дома», «Арлекино»). Ремикс на песню Игоря Скляра «Комарово» вошел в число хитов на платформе SoundCloud — которая, заметим, заблокирована в России.

Онлайн-игры не просто могут служить инструментом мягкой силы — они давно уже таковым стали, и в России на государственном уровне уже обратили на это внимание, отмечает Пименов. Но, считают эксперты, не следует обольщаться — NYT и её эксперты преувеличивают масштаб «российской экспансии» (по крайней мере, пока).

«Мягкое вторжение» ещё не началось

Блогер, разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков в комментарии ИА Регнум и вовсе назвал заявление американских СМИ странным, поскольку в России пока не делают качественных игр в таком же массовом потоке, как на Западе. «World of Tanks — это не наша игра», — напомнил собеседник.

Западные разработчики не стесняются вкладывать идеологически «правильный» (с их точки зрения) контент в игровую обертку, заметил Пучков. «Правильно ли делают? Конечно! Это же мощнейший канал идеологического воздействия, например на детей. Именно дети в первую очередь растут с этими идеологическими помоями в голове. Надо ли нам таким заниматься? Безусловно, надо. И не только компьютерными играми — и книгами, и кино, и сериалами», — сказал он.

«Уже давно ходят разговоры о том, почему страны Запада активно используют это, включая кинематограф и видеоигры, а у нас как-то пока с этим ни шатко ни валко, — добавил Пименов. — Если мы говорим об играх как об элементе массовой культуры, то это ещё один канал, который может экстраполировать наше историческое наследие и культурные ценности как внутри страны, так и за её пределами».

Та же Atomic Heart так или иначе продвигает российскую культуру, и поэтому, если в России начали рассматривать игры как канал взаимодействия с широкими массами, то это правильный шаг, подчеркнул эксперт.

«Это давно надо было делать, потому что игры давно являются частью массовой культуры наравне с кино, сериалами и музыкой. Это может существенно влиять на общественное мнение. Проблемы возникают не на уровне того, что это российские игры или игры с российским сеттингом, а, скорее, на уровне работы с российскими компаниями, — заметил Пименов.

«Именно поэтому возникает много проблем — например, с изданием на западных платформах. И поэтому у нас сейчас развивают сервис VK Play и очень большой фокус делают, в частности, на работу с Китаем и другими зарубежными рынками, которые работают больше по азиатскому направлению, чем по западному», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, в России производится не так много игр, как хотелось бы, а с другой — разговоры о том, что в России игровая индустрия перестала существовать, также очень гипертрофированы и не соответствуют действительности.

«В России сейчас на стадии разработки немало проектов, за которыми интересно следить.

Ну и игры, которые прямо сейчас являются действующими, например Escape from Tarkov от Battlestate Games или та же «Смута», которая находится в разработке, как и некоторые крупные проекты, — привел примеры собеседник. — Есть игры, которые делаются под гранты, например лингвистическая игра «Буки», которая будет и на мобильных платформах, и в браузерах. Она несёт в себе образовательные элементы. То есть много проектов, которые делаются в рамках всероссийского федерального конкурса «Начни игру», который идёт от платформы «Россия — страна возможностей».

Пучков напомнил о том, что совсем недавно на рынке появилась российская игра мирового качества «Ил-2. Штурмовик».

«Она издавалась вообще везде, потому что у нас же капитализм, а если это качественный продукт — то он приносит деньги. Естественно, все хотят продавать его на своих платформах, ведь это игра мирового качества», — сказал Пучков.

При этом для создания таких игр в России требуются и специалисты мирового уровня — а они «предпочитают проживать в Кремниевой долине», а не в России, резюмировал эксперт.