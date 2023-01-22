Соледар, ДНР, 22 января, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал кадры из освобождённого Соледара после того, как посетил город совместно с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым («Единая Россия»). Во время визита он констатировал, что в городе разрушены много жилых домов и зданий социальной инфраструктуры, частично повреждена соляная шахта. Отчёт руководителя региона о посещении города опубликован в его телеграм-канале.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

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Пушилин написал, что в городе из-за боёв повреждены жилые дома, храм, здание администрации и памятник воинам Великой Отечественной войны. Киевские боевики, прежде чем покинуть город, подрывали коммуникации соляных рудников. Он заверил, что инфраструктуру удастся восстановить, «мы это обязательно сделаем, и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы».

«В данный момент ведутся работы по зачистке этих двух рудников оставшихся. Основной комплекс уже зачищен, проверен, следов бандформирований не обнаружено. Зачистка ведётся планово. У нас в составах также инженеры чтобы в случае минной опасности всё обезвредить. При отходе противник повредил коммуникации. Тем самым нам затруднив проникновение на территорию рудника», — рассказал главе ДНР боец ЧВК «Вагнер».

Он заверил, что военные группы несут ответственность за немногочисленных мирных жителей, несмотря на бои, оставшихся в городе. Людям оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

«Предприятие будет работать, предприятие хорошее, как бы ни хотели они навредить, всё равно всё будет восстановлено. Вам спасибо, что освобождаете. Какими это усилиями, все всё видят, все всё чувствуют», — сказал Пушилин бойцу ЧВК «Вагнер».

Совместно с Зурабом Макиевым он принял решение о нецелесообразности открывать в Соледаре гуманитарный центр в текущих условиях, так как населения осталось мало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Соледар был полностью освобождён от киевских боевиков.