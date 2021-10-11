Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Сценарист Netflix и главный продюсер сериала «Сорвиголова» Стивен ДеНайт заявил, что не будет работать с компанией Marvel, пока главный редактор Marvel Comics Честер Себульски не покинет должность. Об этом 10 октября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

ДеНайт заявил, что Себульски «поднялся на вершину» через «кражу культурной идентичности». Он пояснил, что пришёл к таким выводам после того, как узнал, что главный редактор Marvel Comics, будучи белым мужчиной, использовал псевдоним Акира Йошида, т. е. «притворялся» азиатом. Сценарист призвал коллег последовать его примеру.

https://twitter.com/stevendeknight/status/1446863929280323584

https://twitter.com/stevendeknight/status/1446871287830233088

Для справки: концепция культурной апроприации, набирающая популярность в США и странах Запада, предполагает, что использование элементов культуры какой-либо нации представителями другой нации является негативным явлением, которое общество должно порицать