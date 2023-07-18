Великобритания вовлечена в украинский конфликт через различные предприятия оборонной промышленности, на которых изготавливается оружие и боеприпасы для киевского режима, сообщает издание Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы статьи рассказывают о заводе, расположенном на месте бывшего предприятия по производству шин Dunlop на северо-востоке страны. «Здесь, на заводе BAE Systems в Вашингтоне, рабочие изготавливают сотни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — пишут они.

Именно здесь проходит линия фронта военных действий Великобритании на Украине, говорится в материале. Особый упор делается на увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, которые должны помочь решить проблему снарядного голода на Украине.

Однако увеличение производства вооружений идет не столь хорошо, как того хотелось бы Лондону. «Предприятие загружено как никогда, и оно будет еще более загружено», — отмечает директор программы по боеприпасам в BAE Systems Ли Смертвейт. Европейские страны «всё еще работают в рамках мирного времени», — добавляет другой собеседник FT, генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Европы (ASD) Ян Пи.

По мнению Financial Times, удовлетворение потребностей Украины в поставках вооружения и необходимость собственного перевооружения привели к тому, что Британия и другие государства Европы столкнулись с дефицитом боеприпасов. Издание связывает это с тем, что развитие оборонной промышленности идет медленно в силу ряда причин.

Несмотря на обещания европейских стран увеличить расходы на оборону, повышение финансирования не решает логистические проблемы и политические разногласия между странами. Кроме того, есть вопросы и с финансированием, пишет FT: сегодня банки и фонды ориентируются на социально ответственное инвестирование, а инвестиции в оборону вызывают этические вопросы, с тревогой замечают авторы материала.

Повышенные аппетиты…

О дефиците снарядов Киев и его союзники говорят уже давно. В марте 2023 года украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что даже в обороне украинские силы ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч.

Тогда Киев призвал Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя», — приводило тогда издание Financial Times выдержки из послания Резникова.

Про необходимость доступа Киева к большему количеству боеприпасов говорили и на Западе. На прошедшей месяц назад встрече министров обороны стран НАТО с топ-менеджерами компаний оборонной промышленности основной темой обсуждения было ускорение производства оружия. По мнению представителей западных стран, наличие боеприпасов имело бы решающее значение для Украины в вопросе контрнаступления.

«Украина нуждается во многих видах поддержки. Но сейчас большое внимание будет уделяться тому, чтобы ракетные системы работали, чтобы у них были боеприпасы, запасные части и системы технического обслуживания, чтобы они могли функционировать во время контрнаступления», — отмечал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Однако наиболее остро проблема проявилась уже в ходе «великого контрнаступа» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявляли высокопоставленные украинские чиновники, признавая нехватку боеприпасов и превосходство в них ВС России.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце июня заявил, что украинским военным не хватает как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк тогда подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий Киев должен восполнить их дефицит в ближайшее время.

… и ограниченные возможности

Западные партнеры Киева были бы рады возможности восполнить нехватку требуемого Подоляком. Нельзя сказать, что они бездействуют: наоборот, стараются по мере возможностей нарастить производство боеприпасов. Так, неделю назад упомянутая выше компания оборонного сектора BAE Systems получила от британского правительства заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, на сумму порядка 280 млн фунтов стерлингов ($360 млн), сообщает ТАСС.

Однако желания производителей вооружений не всегда совпадают с их возможностями. Большие перемены требуют много времени и много финансовых вложений. Много больше, чем рассчитывают политики.

Как отмечало на днях издание Bloomberg, всё та же BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев для возобновления производства гаубиц M777 и 155-мм снарядов для ВСУ. Таким образом, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы.

Вопрос о дальнейшей помощи Киеву входит в противоречие с потребностями самих западных стран. Передача всего имеющегося вооружения не только истощит арсеналы стран НАТО, но и поставит под угрозу их планы на реформирование и пополнение собственных вооруженных сил.

А это важный пункт повестки дня западных политиков в свете их нескончаемых заявлений о «российской угрозе» и «русских ордах».

«Раньше у нас было время, но не было денег», — сказал собеседник Bloomberg Томми Густафссон-Раск, глава нидерландского филиала BAE Systems, и добавил: «Сегодня у нас есть деньги, но нет времени». Но действительно ли только эти факторы ограничивают развитие европейских оборонных компаний?

Время на реакцию

Время и деньги, безусловно, ценны для развития европейской военной индустрии, но эксперты видят проблему западного ВПК комплексной и зависящей от ряда других причин. Иными словами, едва ли инвестиции решат всё и сразу — особенно трудно переломить сам подход к делу, те самые «рамки мирного времени» Яна Пи из ASD, говорят аналитики.

Пока жизнь в Европе продолжается так, как она шла бы в мирное время, пока нет психологии военного времени, едва ли слова политиков о милитаризации станут делом, отмечает в интервью ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров.

«Люди продолжают жить в той парадигме, которая сложилась после Второй мировой войны, они чувствуют себя в состоянии мира, а не войны. Поэтому нет и не может быть милитаризации производства, перевода экономики на военные рельсы и всего того, что сопутствует настоящей войне», — комментирует он, отмечая ситуацию как в странах Европы, так и за ее пределами.

Перемена же этой парадигмы будет болезненной для европейцев, отмечает Гундаров. Увеличение расходов на военно-промышленное производство ущемит производство привычных им потребительских товаров. «Пушки вместо масла — это невыгодно в спокойной сытой благополучной Европе», — замечает эксперт.

Однако это не значит, что так будет и всегда, предупреждает военный и международный эксперт Александр Артамонов. Перестройка экономики западноевропейских стран уже началась, и пусть идет она не столь заметно на первый взгляд, но итоги реформ будут значительны, отмечает собеседник ИА Регнум.

Артамонов отмечает, что недавно страны НАТО договорились значительно повысить свои расходы в рамках обязательств по блоку, а сегодня государства альянса активно размещают новые военные заказы.

При этом их оборонные программы отличаются значительным размахом, как в случае с США, где была одобрена масштабная программа модернизации и производства атомных подводных лодок с финансированием в размере около 200 миллиардов долларов, приводит пример эксперт.

Если сейчас европейская оборонная промышленность и испытывает проблемы, то излишний оптимизм по этому поводу будет только вреден. «Западу требуется время на реакцию, он себе ее оговаривает. На мой взгляд, переиначивая слова Александра Горчакова, канцлера Российской империи, «Запад сосредотачивается», подчеркивает аналитик.

Внимание должно быть сосредоточено не на текущих трудностях западного ВПК, а на его стратегических планах и долгосрочных проектах, резюмирует Александр Артамонов.