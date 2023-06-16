«Война на Украине значительно сократила запасы боеприпасов»

Иван Шилов ИА REGNUM

15 июня министры обороны стран НАТО встретились с топ-менеджерами компаний оборонной промышленности, чтобы попытаться еще сильнее ускорить производство боеприпасов. На встрече присутствовали 20 компаний, среди которых два крупнейших норвежских оборонных концерна — Nammo и Kongsberg-gruppen.

В ходе встреч 15 и 16 июня страны НАТО также установят новые целевые показатели того, какие боеприпасы должны быть у государств-членов в их собственных запасах.

«Новые цели будут значительно выше текущих. Война на Украине значительно сократила запасы боеприпасов», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров обороны в четверг утром.

Государства — члены НАТО в краткосрочной перспективе потратят один миллиард долларов на увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. При этом на фоне СВО страны альянса увеличили требования к количеству боеприпасов, хранящихся в арсеналах НАТО.

«Украина нуждается во многих видах поддержки. Но сейчас большое внимание будет уделяться тому, чтобы ракетные системы работали, чтобы у них были боеприпасы, запасные части и системы технического обслуживания, чтобы они могли функционировать во время контрнаступления», — сказал Столтенберг.

По мнению западных стран, доступ к боеприпасам будет иметь решающее значение для Украины в вопросе контрнаступления.

Всю зиму расход снарядов был огромным. В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подсчитал, что ежедневно Украина тратит от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов, в то время как Россия могла использовать до 20 000 снарядов.

«В списке пожеланий Украины много позиций»

В четверг перед началом встречи министров обороны стран НАТО стало известно, что Норвегия и Дания договорились передать Украине 9000 артиллерийских снарядов. Норвегия отправит сами снаряды, а Дания — взрыватели, мешки с порохом и капсюли.

«Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее. Важно, чтобы мы продолжали вместе поддерживать Украину», — комментирует решение министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

EPA/Philip Davali/ТАСС Бьёрн Арильд Грам

В апреле 2023 года Дания и Норвегия уже сотрудничали по поводу поставок снарядов. Тогда две страны поставили 8000 стандартных натовских артиллерийских снарядов калибра 155, которые стали дополнением к передаваемым Данией гаубицам Caesar.

Помимо передаваемых совместно с Данией 9000 боеприпасов, Норвегия также самостоятельно поставит 7000 полных комплектов артиллерийских снарядов. Если приведенные расчёты Столтенберга верны, то эти поставки будут израсходованы Украиной за несколько дней.

«В списке пожеланий Украины много позиций. Но во главе списка стоит артиллерия и артиллерийские боеприпасы», — заявил Грам.

Грам подчеркивает, что Украина полностью зависит от поддержки Запада.

«Они получили значительную поддержку. И мы должны ожидать, что впереди нас ждет непростое время. Прорвать хорошо укрепленную оборону русских будет сложно. Вот почему важно, чтобы они получали поддержку, чтобы они могли выстоять в течение долгого времени», — говорит он.

«Инвестируем, что можем»

Крупнейшие норвежские оборонные компании ощущают давление со стороны стран НАТО и Украины с целью увеличения производства оружия и боеприпасов.

И Nammo, и Kongsberg-gruppen инвестируют миллиарды долларов в увеличение производственных мощностей.

«Сейчас Европа и НАТО мобилизуют все имеющиеся у них ресурсы для увеличения производственных мощностей. Но для этого требуются инвестиции, которые Nammo не может сделать в одиночку», — заявляет генеральный директор Nammo Мортен Брандтцэг.

Брандтцэг объясняет, что если бы компания построила отдельный завод по производству боеприпасов только для нужд Украины, то пришлось бы инвестировать больше 3 млрд долларов США, что равняется инвестициям Nammo за последние 50 лет.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press 155-мм снаряды

Nammo — один из четырех крупнейших европейских производителей артиллерийских боеприпасов, оборот которого до сих пор составлял около 2 миллиардов долларов в год.

«Мы инвестируем то, что можем, но этого недостаточно по сравнению с ожидаемыми объемами», — говорит Брандтцэг.

Kongsberg Group строит новый ракетный завод в своем родном городе. Строительство будет завершено в следующем году.

Долгосрочные рамочные соглашения на несколько лет помогут оборонной промышленности инвестировать в новое производство. За свой счет ЕС объявил о заказе для поставок на Украину одного миллиона артиллерийских снарядов, которые должны быть доставлены в течение года.

«Не задержали, а ускорили»

В январе 2023 года правительство объявило, что артиллерийские боеприпасы будут заказаны у норвежской компании Nammo на сумму до 2,6 млрд норвежских крон. В марте сумма была увеличена до 4,2 миллиарда. Контракт касается производства недавно разработанной модификации 155-м снарядов с увеличенной дальностью стрельбы минимум до 40 километров.

Почти двукратное увеличение суммы вызвано необходимостью обеспечения более быстрой доставки боеприпасов, чем ранее планировалось, а также для увеличения производственных мощностей Nammo.

«Важно способствовать увеличению темпов производства норвежской и других союзных оборонных отраслей», — заявил тогда министр обороны Грам, добавив, что поставки были срочными.

Но только 6 июня заказ был одобрен в норвежском парламенте. Контракт еще не подписан, но переговоры находятся в завершающей стадии.

«Переговоры шли слишком медленно. Министру обороны необходимо вмешаться. Европе срочно нужны боеприпасы», — говорит Хорек Эльвенес, член комитета по иностранным делам и обороне Стортинга.

При этом министр обороны Бьёрн Арильд Грам отвергает критику. Норвежскому изданию VG он рассказал, что первый заказ на новые дальнобойные артиллерийские боеприпасы для Nammo уже был размещен в прошлом году.

«Мы не задержали, а ускорили заказы на артиллерийские боеприпасы на несколько лет вперед. Мы заказали боеприпасы в таком объеме, которого никогда раньше не делали. Nammo была уведомлена в январе. Тем временем Nammo обдумывала, как увеличить производственные мощности. И они связались со своими поставщиками, чтобы заказать материалы», — объясняет Грам.

«Нансеновская программа»

Помимо помощи боеприпасами, танками и вооружением, Норвегия обучает украинских военных как на своей территории, так и за рубежом. В том числе Норвегия рассмотрит различные способы содействия обучению и подготовки украинского персонала на истребителях F-16.

В 2022 году Норвегия выделила около 10,7 млрд норвежских крон (около 1 млрд долларов США) на поддержку Украины и других стран региона, «пострадавших от вторжения России на Украину».

На период 2023–2027 годов парламентские партии Норвегии приняли крупномасштабный пакет помощи Украине стоимостью 75 млрд норвежских крон, который был назван в честь Фритьофа Нансена (Nansen-programmet), миссия которого 100 лет назад спасала русских крестьян от голода в Поволжье и других регионах Советской России, помогала беженцам, спасавшимся от гражданской войны и террора и была вознаграждена Нобелевской премией мира.

Нынешний пакет включает в себя деньги на восстановление и военную помощь Украине, а также помощь другим странам (таким как Молдова).

Подразумевалось, что ежегодно по программе поддержки будет выделяться 15 млрд норвежских крон: половина на гражданскую и гуманитарную поддержку, вторая половина на военную поддержку.

При этом 12 июня в норвежском парламенте (Стортинге) состоялось закрытое совещание по Украине премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре с лидерами парламентских партий.

Стёре сообщил, что правительство скоро израсходует «квоту» этого года на поставку вооружения Украине. Таким образом, уже в этом году правительство воспользуется «квотой» 2024 года.

На военную поддержку Украины в начале этого года было выделено 7,5 млрд долларов. Уже в начале июня 6,8 из этих миллиардов были израсходованы.

Решение, представленное Стёре, выглядит следующим образом: правительство хотело получить одобрение Стортинга на использование 2,5 миллиарда из будущих ассигнований Украине уже в этом году.

Официальные власти заявляют, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против России, пока это будет необходимо.