Киев, 29 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления испытывают нехватку боеприпасов. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

president.gov.ua Михаил Подоляк

Он уточнил, что украинским военным не хватает как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий их дефицит необходимо восполнить в самое ближайшее время.

Также, по словам советника главы офиса украинского лидера, вести более успешные наступательные действия ВСУ мешают «весьма ограниченные возможности авиации».

Кроме того, украинские военные сталкиваются с ещё одной существенной проблемой ― серьёзной обороной и превосходящим числом живой силы российской армии.

Он рассказал, что линия фронта протянулась более чем на 1800 км, а площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км.

«Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тыс. солдат», — привёл цифры Подоляк.

Как сообщал ИА Регнум, анонсированное киевскими властями контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях фронта. Основной удар ВСУ пришёлся на запорожский участок, куда бросили подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Один из бойцов украинской армии признался, что военные ВСУ после почти трёх недель контрнаступления испытывают чувство разочарования из-за неоправданных ожиданий, которые на них возложили. По его словам, им рассказывали о контрнаступлении, как о празднике, а о трудностях и цене, которую придётся заплатить, киевские власти и военное руководство умолчали. Военный добавил, что теперь эти люди видят уничтоженные россиянами танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и злятся.