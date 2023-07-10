Вооруженные силы Украины предприняли 8–9 июля несколько попыток нанести ракетные удары по российской территории, в том числе по Крымскому мосту, Ростовской и Калужской областям. Эту информацию 10 июля официально подтвердили в Главном штабе ВКС России. О произошедшем начальник штаба генерал-полковник Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

Три ракеты 9 июля атаковали керченский транспортный переход, т.е. Крымский мост и аэродром Морозовск в Ростовской области — жертв и разрушений не было, сообщил Афзалов. Начальник штаба Воздушно-космических сил России уточнил: ВСУ пытались поразить объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами из комплексов ПВО С-200, «переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей». Две противоракеты, переделанные в ударные ракеты, уничтожила российская ПВО, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Хотя в обоих случаях обошлось без человеческих жертв, активизация ракетных войск ВСУ вызывает озабоченность. На протяжении последних месяцев украинские войска сократили число ракетных обстрелов российской территории. Эксперты связывают это с тем, что Украина исчерпала запас советских тактических ракет «Точка-У», а партнёры по НАТО запрещают применять поставленные боеприпасы для нанесения ударов по международно признанной территории России.

Нехватка ракет класса «земля — земля» вынуждает ВСУ искать новые решения, приспосабливая для нанесения ударов системы ПВО. Советский зенитно-ракетный комплекс С-200, напомним, предназначен для прикрытия больших площадей от бомбардировщиков и других угроз с воздуха.

Две причины для использования С-200 «не по назначению»

Применение ВСУ ракет С-200 для массовых пусков по территории России может свидетельствовать о том, что ВСУ пытаются найти эффективную замену ракетам «Точка-У», считает военный эксперт, автор телеграмм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. В комментарии ИА Регнум эксперт назвал слабые стороны новой тактики ВСУ.

«Применение комплексов С-200 для нанесения ударов по наземным целям может быть вызвано рядом причин, — пояснил эксперт. — Во-первых, это нехватка ракет к комплексам «Точка-У». По состоянию на 2014 год у них оставалось порядка 900 ракет. Часть из них пришлось списать, потому что они от времени пришли в негодность. Думаю, что где-то половину. Осталось 450, из которых где-то 400 они уже отстреляли».

Во-вторых, у переоборудованных ракет из комплексов ПВО С-200 есть преимущества: большая скорость и дальность поражения, чем у ракет комплекса «Точка-У».

Использование ЗРК для нанесения ударов по наземным целям требует их серьёзной модернизации, чтобы сделать ракетные удары более эффективными.

«Эти ракеты достаточно большие, общая масса больше, чем у «Калибра». Но масса боевой части существенно меньше, — отметил Васильев. — Кроме того, боевая часть изначально разработана для разброса осколков для поражения летательных аппаратов. При применении по бетонным сооружениям её эффективность будет сильно ниже».

С другой стороны, указал эксперт, боевая часть ракет С-200 имеет большую скорость по прилёту. «Для оптимизации необходимо заменить боевую часть на проникающую. Как в бетонобойных ракетах. Тогда она могла бы причинить ещё больше вреда. Также необходимо модернизировать системы наведения ракет, например, используя технологии GPS, чтобы повысить точность нанесения ударов», — перечислил специалист, пояснив: «Несмотря на то, что при конструировании ракеты закладывалась возможность применения по наземным целям, она всё-таки не очень хорошо оптимизирована для этой цели. Поэтому массовое применение этих ракет для ВСУ серьёзно осложняется необходимостью их модернизировать».

Стоит отметить, что у Украины уже есть печальный опыт применения зенитных ракетных комплексов С-200, причем применения по назначению, по воздушным целям. В октябре 2001 года в ходе учений ВСУ был сбит гражданский самолёт Ту-152, следовавший по рейсу Москва — Тель-Авив.

ИА Регнум С-200В

Но при грамотном использовании ракеты С-200 могут стать серьёзной проблемой для противовоздушной обороны противника. В конце апреля 2021 года, отражая удар ВВС Израиля, силы ПВО Сирии выпустили по цели несколько зенитных ракет комплекса С-200. Одна из ракет отклонилась от курса, вошла в воздушное пространство Израиля и упала на расстоянии 200 км от места пуска. В командовании ЦАХАЛ признали, что попытки сбить ракету силами ПВО и ПРО не удались.

Поэтому игнорировать угрозу, которую несёт новая тактика ракетных ударов ВСУ, точно не стоит. Как сообщили в Минобороны, начальник Генштаба генерал армии Герасимов поручил «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 … и планировать их упреждающее огневое поражение».

Как бороться с переоборудованными ракетами

Для уничтожения ракет комплекса С-200, выпущенных по наземным целям, могут применяться различные средства, включая установки радиоэлектронной борьбы, отметил Васильев.

«Зависит от того, за счёт чего осуществляется наведение ракеты, — указал специалист. — Если наведение осуществляется GPS, то станции РЭБ могут глушить сигнал наведения, сбивая ракету с курса. Если она наводится по радару, то здесь должны работать уже другие комплексы РЭБ». Пока неизвестно, какую систему наведения использует противник.

С другой стороны, каждый отдельный пуск вряд ли будет представлять серьёзную опасность, отмечает Васильев.

«Если мы говорим про комплексы С-200, то многие стационарные пусковые установки были порезаны. Мобильные надо создавать самостоятельно. Вопрос в том, сколько их удалось сделать», — рассуждает эксперт.

К тому же если ракеты требуют «допиливания», то запускать их ежедневно не получится, отмечает собеседник. «Если даже накопят штук 20–30 и запустят одновременно, то это не будет такой уж мощной волной. То есть наши удары осуществлялись по 50–100 ракет в течение ночи, и то украинское ПВО старалось реагировать и их сдерживать. Наше ПВО существенно мощнее, поэтому даже одновременный массовый залп не будет столь мощной угрозой», — полагает эксперт.

Те же британские ракеты Storm Shadow гораздо опаснее, подчеркивает Васильев. У них и боеголовка более мощная, и они куда более скрытные, а ракета С-200 поднимается по баллистической траектории и хорошо всем видна.

Наша альтернатива «Хаймарсам»

По информации ряда источников, российские войска также применяют зенитные ракетные комплексы для нанесения ударов по наземным целям с той разницей, что в ход идут более современные комплексы С-300. Однако тактика их применения серьёзно отличается от украинской, отмечает Васильев.

«Что касается С-300, то их применение в подобных целях ограничено малой дальностью. Поэтому они применяются как альтернатива американским HIMARS для поражения отдельных объектов противника в ближайшем тылу», — поясняет эксперт.

В глубину территории такие ракеты работать не могут, подчеркнул собеседник. «Дело в том, что у нас на хранении есть запас зенитных ракет 5В55. Чтобы их не утилизировать, используют в таком качестве. У нас для нанесения ударов вглубь территории противника есть другие ракеты. А ВСУ приходится компенсировать недостаток дальнобойных вооружений», — заявил эксперт.

Противник прощупывает нашу защиту

Новая украинская тактика может преследовать ряд целей, помимо нанесения ракетных ударов, добавил Васильев. В частности, ВСУ могут использовать зенитные ракеты для того, чтобы вскрыть позиции российских зенитных ракетных комплексов и установок радиоэлектронной борьбы, которые прикрывают стратегические объекты, предположил эксперт.

«Они могут комбинировать. Могут ставить задачу вызвать перерасход у нашей системы ПВО, вскрыть позиции ракетных комплексов. А повезёт — так ещё и поразить цель», — указал Васильев.

Не исключено, что таким образом стараются прощупать слабые места в обороне, чтобы впоследствии применить другие вооружения, те же Storm Shadow, пояснил эксперт.

«Поэтому к этой угрозе стоит относиться серьёзно, но в то же время не стоит её преувеличивать, поскольку возможности ВСУ серьёзно ограничены», — добавил специалист.

«Какое-то количество ракет у них есть, но их состояние вызывает серьёзные вопросы. И в большинстве стран Восточного блока они уже сняты с вооружения и утилизированы, поэтому надеяться на массовые поставки из-за рубежа им тоже не стоит. А значит, наносить по-настоящему массовые удары они не смогут», — резюмировал эксперт.