Израильский премьер Биньямин Нетаньяху увязал неподтвержденные поставки иранских беспилотников России (версия, которую придерживаются и на Западе, и в Израиле) с возможной передачей израильских вооружений Украине. О роли Ирана — одного из главных геополитических врагов Израиля — в оружейной поддержке России Нетаньяху говорил в пятницу на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, как сообщило France Presse. А в среду в интервью CNN Нетаньяху сказал, что израильское правительство пересмотрит отношение к ситуации на Украине, что позволит расширить номенклатуру «помощи», передаваемой ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Ранее израильские власти ограничивались передачей ВСУ медицинской помощи, бронежилетов и других нелетальных средств, а также поставляли бронированные машины скорой помощи и гуманитарные грузы. Израиль дал согласие на передачу Украине 155-мм артиллерийских снарядов, хранящихся на военных складах израильской армии. Однако, подчеркнул Нетаньяху, вся эта операция осуществляется исключительно правительством США.

Не исключено, что речь идет уже не о планах поддержки Украины Израилем, а о принятом решении. Израильское издание Walla со ссылкой на три осведомлённых источника в кабинете Нетаньяху сообщило, что премьер-министр уже поручил пересмотреть политику страны в отношении украинского конфликта.

Rit Heize / XinHua / globallookpress Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) приветствует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Елисейском дворце в Париже, Франция, 2 февраля 2023

Как ранее сообщала газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, Киев заинтересован в получении ряда вооружений, в первую очередь системы ПВО. По словам посла, речь идёт о комплексах «Железный купол». Также в Киеве хотели бы, чтобы Израиль разрешил передачу Украине противотанковых комплексов Spike, находящихся на складах в Германии и ряде других стран Европы.

Киеву пока не следует особо рассчитывать на получение именно систем ПРО и ПВО, сказал ИА REGNUM действующий офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вопрос поставок вооружений на Украину очень дискуссионный. Есть сторонники, есть противники. Но есть сильное давление с Запада. Особенно теперь, когда вновь к власти пришел Нетаньяху (он вернулся к власти по итогам выборов в ноябре 2022 года. — Прим. REGNUM). Однако любое давление ничего не стоит, если нет возможностей реализовать такие поставки. Сейчас в очередной раз обострилась ситуация на палестинских территориях, буквально на днях обстрелу подверглись южные районы нашей страны. Поэтому я сомневаюсь, что в данных условиях есть какие-то возможности выделить Киеву сколько-нибудь значимое количество пусковых установок и боеприпасов к ним», — отметил источник.

Israel Defense Forces. Тактическая система ПРО Израиля (Железный купол)

В то же время действующий офицер ЦАХАЛ предположил, что израильские власти и командование израильской армии могут пойти на компромиссный шаг и разрешить реэкспорт вооружений, уже поставленных третьим странам.

«Если мы говорим только про «Железный купол», то ЦАХАЛ не является единственным эксплуатантом этих комплексов, — указал эксперт. — В 2019 году США заключили контракт на поставку как минимум двух батарей. И они были поставлены. Насколько я помню, их планировалось использовать на базе армии США «Эт-Танф» в южной Сирии. Тогда же сообщалось, что объём закупок может быть увеличен при условии, что Штаты смогут интегрировать «Железный купол» в свою систему ПВО-ПРО. Если им очень захочется, они могут выделить именно эти две батареи ВСУ. При условии, что правительство Израиля на это согласится, конечно».

Как сообщалось ранее, объём контракта на поставку израильских систем ПРО для американской армии оценивался в 373 млн долларов. В состав одной батареи входят шесть пусковых установок, два командных пункта и локаторные станции, а также 240 ракет-перехватчиков. Стоимость одной ракеты оценивается приблизительно в 40 000 тыс. долларов. Крайне сомнительно, что Киев может себе позволить оплатить такие поставки. Тем более что в них для Украины нет особой надобности из-за технических особенностей «Железного купола».

Изначально комплекс разрабатывался израильским концерном Raphael при участии американской компании Ratheon в качестве средства защиты военных объектов от обстрелов реактивными снарядами кустарного или заводского производства. Позднее функционал системы был расширен, после чего «Железный купол» накрыл практически всю территорию страны.

В состав комплекса входят системы, позволяющие всего за 15 секунд рассчитать траекторию снаряда и выпустить ракеты-перехватчики только в том случае, если существует угроза городской застройке или военным объектам. Комплекс показал свою высокую эффективность при отражении обстрелов со стороны сектора Газа, сбивая до тысячи целей в сутки. По некоторым данным, «Железный купол» способен уничтожать 85–90% целей.

Однако возможности данной системы ПРО в противостоянии крылатым ракетам неизвестны. Но крайне маловероятно, что Украина даже в случае предоставления комплексов «Железный купол» сможет использовать их для отражения ракетных атак.

Как ранее указывал изданию Украина. Ру эксперт в военной и гражданской авиации Андрей Привезенцев, эффективность применения «Железного купола» на Украине вызывает вопросы из-за несопоставимых возможностей России и палестинских группировок, которым противостоит израильская ПРО. Как эта система поведет себя в борьбе против авиации или управляемых ракет разных классов — вопрос открытый. «Но потенциал для этого определенно имеется. «Железный купол» получает высокие оценки от военных и экспертов из разных стран и может стать действительно неприятным противником для российских ракет и, возможно, авиации», — рассуждает Привезенцев. «Называть эту систему бесполезной», по мнению эксперта, определенно нельзя. Но и в корне переломить ситуацию в пользу Киева она тоже вряд ли сможет, так как возможности, качество и количество систем вооружения России нельзя сравнивать, к примеру, с палестинскими.

U.S. Embassy Tel Aviv. Центр управления батареей ПВО (Железный купол). Израиль

В свою очередь, источники ИА REGNUM отмечают, что Израиль может использовать Украину в качестве испытательного полигона.

«Я также не уверен, что Украина сможет получить такие системы, как «Праща Давида» или «Хец», которые могут сбивать крылатые ракеты в сколько-нибудь значимом количестве», — рассуждает действующий офицер израильской армии.

Он при этом не исключает, что решение кабинета Нетаньяху пересмотреть отношение к конфликту связано с возможным появлением на Украине иранских вооружений. «Речь про беспилотники, ракеты. Это всё скорее в области слухов, но если правительство сочтёт целесообразным испытать эффективность наших систем против иранских вооружений — может зайти речь о каких-то поставках. Но очень ограниченных и именно в формате испытаний», — отметил специалист.

Из своих резервов Армия обороны Израиля не сможет выделить сколько-нибудь значимое количество современной военной техники из-за нестабильной ситуации в регионе. Однако существует возможность поставок ВСУ устаревших бронетранспортёров.

«Думаю, что единственная бронетехника, которую они могут получить хотя бы в теории, — это бронетранспортёры M113 и тяжёлые БТР «Ахзарит», — предположил собеседник. — Первые сейчас используются в очень малом количестве, только модернизированные версии. Большое количество — тысячи штук — выведены в резерв. Это не значит, что они не нужны, потому что в случае большой войны они будут поставлены в строй. Но какое-то количество выделить можно, тем более что Украина их уже получила в большом количестве и освоила». Что касается БТР «Ахзарит», то они созданы на базе трофейных танков советского производства, вообще показали свою эффективность, но сейчас по возможности заменяются современными БТР «Намер», пояснил собеседник. Так что тоже какое-то количество может быть передано из резерва. Ждать поставок израильских танков, артиллерийских или ракетных систем Киеву точно не стоит.