В начале июля стартовали крупнейшие в этом году учения НАТО в Балтийском море — Baltops-2023. В маневрах участвуют полсотни боевых кораблей НАТО, отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы пятнадцати стран. При всей их масштабности учения являются лишь одним звеном в цепи маневров Североатлантического альянса, проходящих в мае–июне в разных регионах Европы. Цель — «игра на нервах», создание дополнительных очагов психологического нажима на Россию и одновременно способ сплочения союзников по НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Учения НАТО в Балтийском море — Baltops-2023

«Очень заметный и мощный сигнал»

Прошлогодние учения Baltops-2022, также состоявшиеся в июне, стараниями американского журналиста-расследователя Сеймура Херша постфактум обрели скандальный след.

Херш утверждает, что якобы под прикрытием именно тех учений и была подготовлена диверсия, три месяца спустя закончившаяся взрывом трубопроводов «Северный поток». По его данным, во время маневров Baltops-2022 американские военные водолазы установили на газопроводах взрывчатку, которую затем активировали норвежцы. Как заявил журналист, решение об этой операции принял лично президент США Джо Байден после многомесячных консультаций с представителями спецслужб.

Если данные Херша достоверны, то остается только гадать, каких сюрпризов мы можем ожидать по завершении нынешних манёвров.

Для понимания контекста, в который вписаны учения Baltops-2023, необходимо упомянуть и другие мероприятия подобного рода, проходящие одновременно с ними или имевшие место чуть раньше.

Так, в мае в Польше состоялись крупные маневры НАТО Anakonda-2023, в которых приняли участие 12 тысяч польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран — членов альянса и его партнеров.

В Эстонии тогда же, в мае, прошли ежегодные учения «Весенний шторм», в которых на сей раз участвовали свыше 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО. В них были задействованы сотни единиц военной техники — бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы, боевые самолеты, вертолеты и корабли.

С 29 мая по 9 июня на севере Европы проходят военно-воздушные манёвры Arctic Challenge Exercise — 2023 с участием ВВС 14 стран. Параллельно в Финляндии начались первые из двух запланированных учений, в которых задействованы около 8 тысяч солдат, причем свыше тысячи из них — военнослужащие из США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

В Румынии с 29 мая по 9 июня проходят маневры НАТО Saber Guardian — 2023 с участием 10 тысяч румынских солдат, а также военных из ещё тринадцати стран Североатлантического альянса.

gov. pl / Ministerstwo Obrony Narodowej Учения Anakonda-2023 в Польше

Baltops-2023 завершатся 16 июня в Германии. Параллельно с ними продолжаются начавшиеся в апреле маневры НАТО Defender-2023, развернувшиеся на территории десяти стран ЕС. А следующие масштабные учения альянса Air Defender-2023 состоятся в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии с 12 по 23 июня. В них примут участие ВВС двадцати пяти членов альянса, а задействованы будут более 10 тысяч человек и 220 самолетов. Эти военно-воздушные тренировки станут крупнейшими за историю НАТО.

Легенда этих учений будет смоделирована на основе «сценария помощи» в соответствии со статьей 5-й Североатлантического договора. «Мы хотим продемонстрировать решительную авиационную мощь союзников. Вместе с США и нашими союзниками в Европе немецкие военно-воздушные силы пошлют очень заметный и мощный сигнал надежного сдерживания в воздушной сфере», — заявил по поводу Air Defender-2023 директор ВВС Нацгвардии США Майкл Лох.

«Исторические» манёвры

Учения Baltops проводятся уже в 52-й раз. В нынешнем году в них участвуют 50 кораблей, 45 самолетов, около 6000 военнослужащих. Они среди прочего отрабатывают мероприятия по военной логистике, противолодочной и противовоздушной обороне, обезвреживание плавучих мин и медико-спасательные операции.

В маневрах Baltops участвуют США, Швеция, Польша, Нидерланды, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Дания, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия.

Крупнейшим из военных судов, прибывших в Таллин, оказался корабль командования и управления 6-го флота США Mount Whitney, с которого осуществляется управление всей операцией. На его борту в Эстонию прибыл глава американского 6-го флота вице-адмирал Томас Иши. Также США отправили на учения свой новый эсминец Paul Ignatius. Этот корабль, введенный в строй в 2019 году, оснащен управляемым ракетным оружием, в том числе «томагавками».

(сс) Navy. mil Корабль командования и управления 6-го флота США Mount Whitney

Особый интерес вызвало участие в нынешних учениях Baltops военного флота Швеции — страны, пока еще официально не вступившей в НАТО.

«Шведы тоже прибыли на плавсредстве, вызывающем интерес. Их подводная лодка, работающая на электричестве, может оставаться под водой более месяца, не всплывая», — восторженно пишет эстонская пресса.

По словам заместителя командующего Объединенным командованием НАТО в Брюнсюме генерал-лейтенанта Луиса Ланчареса, вступление Швеции в НАТО — лишь вопрос времени. Также он обращает особое внимание на тот факт, что впервые в качестве официального члена НАТО в учениях Baltops участвуют и финны, отправившие на них два судна. — тральщик Katanpää и минный заградитель Hämeenmaa.

«Мое сообщение ко всем, кто сомневается в НАТО, заключается в том, что Североатлантический альянс — это великий военный союз. И мы более чем готовы защищать всех наших членов», — возгласил Ланчарес.

Впрочем, вступление в «великий союз» делает малым международный статус новых членов. Так, Финляндия утратила преимущества нейтрального статуса времен холодной войны, превратившись всего лишь в одну из многих ничего не решающих стран альянса, директивно управляемого из Вашингтона.

Кадр из видео с канала: Sõdurileht Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска

Организаторы не устают подчеркивать, что маневры направлены на отработку лишь оборонительных мероприятий.

Контр-адмирал Джеймс Морли, заместитель главы военно-морской службы Объединенного командования НАТО (STRIKFORNATO) заявил, что учения «не только развивают тактические навыки всех участников, но и предназначены для того, чтобы заверить тех, кто живет в этом регионе, что альянс готов к обороне».

Перед началом Baltops-2023 задействованные корабли собрались в гавани Таллина. В связи с этим командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска провозгласил, что нынешние маневры стали «историческими», поскольку такого количества кораблей НАТО в Таллине никогда прежде не было. «Учения Baltops демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах», — высокопарно заявил Саска.

Маневры есть, войны не будет

Жители Эстонии, где начались маневры Baltops-2023, все больше чувствуют себя обитателями прифронтового государства. С одной стороны, официальный Таллин пытается разорвать все экономические связи с Россией, с другой — в Эстонии с 2017 года находится постоянный контингент НАТО, которым руководят британцы.

Так, эстонцев предупредили о том, что в следующем году во время ремонта авиабазы Эмари, используемой ВВС НАТО, военные транспортные самолеты альянса будут приземляться прямо в гражданском аэропорту Таллина. Кроме того, в стране планируется расширение военных полигонов, что, если верить данным опросов, одобряется большинством населения.

Серия военных учений НАТО похожа на подготовку к войне с Россией. В пользу этого тезиса приводятся и новости о «секретном плане» на случай прямого боестолкновения с РФ. Однако, как представляется, тревоги такого рода несколько преждевременны.

Дело в том, что каждое правительство обязано иметь «секретные планы» абсолютно на любой случай, вплоть до прилета инопланетян. Но осознанно вступать по собственной инициативе в прямую войну с ядерной державой в США явно не хотят.

В Вашингтоне уверены, что на нынешнем этапе и так добились всех своих целей в отношении Москвы. Нанесли жесточайший удар по экономическим взаимоотношениям России и ЕС, ослабив обоих конкурентов, добились расширения НАТО за счет Финляндии и, в ближайшей перспективе, Швеции.

Цель же постоянных военных маневров НАТО двоякая.

С одной стороны, это давление на психику граждан России, стремление постоянно держать их в энергозатратном состоянии тревоги. С другой, это для США способ дрессировки своих сателлитов по НАТО, поддержание их в тонусе.

Вашингтону важно, чтобы его европейские союзники постоянно шагали в ногу, чувствовали опасность со стороны «восточного агрессора» и готовились от него защищаться. Отсюда постоянная пропагандистская накачка на тему того, что, «покончив с Украиной, Москва не остановится». В европейских столицах ощущается «передоз» от собственной пропаганды — многие реально уверовали в то, что Россия может на них напасть.

Главными глашатаями «русской опасности» являются в ЕС Польша и страны Балтии. Однако есть важный косвенный признак, свидетельствующий о том, что даже в их планы война с Россией, по крайней мере в ближайшие годы, не входит.

Признак этот — недавнее известие о том, что введение в эксплуатацию строящейся сейчас железнодорожной трассы Rail Baltica, призванной соединить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, откладывается до 2030 года. Поскольку военное назначение этой трассы стоит на первом месте, санкционированные проволочки со строительством однозначно указывают на то, что громче всего кричащие о войне всерьез в неё не верят.