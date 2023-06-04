Вена, 4 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Страны — участницы ОПЕК+ продлили соглашение до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

ОПЕК+ договорился изменить уровень добычи нефти начиная с 2024 года на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.

«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — сообщается в коммюнике картеля.

Вместе с тем по итогам встречи альянс также вынес решение о корректировке добычи нефти Россией. Так, с 2024 года уровень добычи в стране составит 9,828 млн баррелей в сутки.

«Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами — участницами соглашения ОПЕК+», — проинформировал журналистов вице-премьер Александр Новак.

В свою очередь, Саудовская Аравия как второй после России крупнейший участник сделки добровольно сократит добычу сырья до 10,5 млн баррелей в сутки.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ пройдёт 26 ноября в Вене.

Официальные переговоры делегаций альянса в Вене стартовали после нескольких часов неформальных обсуждений. За это время представители стран-членов обсудили варианты дополнительного сокращения добычи нефти. Сейчас страны — участницы ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Россия продлила на этот срок добровольное сокращение на 500 млн баррелей в сутки, начатое в марте.

В мониторинговый комитет альянса входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан, администрируют работу Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие по объёмам добычи участники. На встречу в Вене прибыли представители всех стран, входящих в комитет. На предшествующей встрече мониторинга в апреле 2023 года было рекомендовано придерживаться действующего плана — сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки. На этот раз страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты, в том числе сокращение производства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Саудовская Аравия поспорила со странами Африки о снижении квот на нефть. Она потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты, но в то же время королевство обсуждало с ОАЭ и влиятельными членами группы производителей возможность увеличить добычу.