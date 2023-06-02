Двое ключевых западных политиков, отвечающих за подпитку Украины оружием, одновременно заявили об одном и том же — арсеналы НАТО истощаются, следовательно поставки Вооруженным силам Украины вооружений (а в особенности боеприпасов к ним) оказываются под вопросом.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Реальность такова, что у всех нас заканчивается оборонное вооружение, которое можно пожертвовать», — признал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post. Почти синхронно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО увеличивать выпуск боеприпасов, поскольку их запасы иссякли, сообщило Bloomberg.

По словам Столтенберга, руководство альянса пригласило представителей ВПК принять участие во встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, которая должна состояться в июне, дабы посодействовать заключению новых контрактов с производителями боеприпасов.

В начале мая глава евродипломатии Жозеп Боррель также призывал (обращаясь к участникам заседания начальников штабов армий ЕС) увеличить срочные поставки Киеву боеприпасов из резервов. «Мы с 9 февраля этого года, когда начал реализовываться наш план по боеприпасам, поставили уже более 1 тыс. ракет. Я знаю, что этого недостаточно, и я призвал начальников штабов… поставлять больше», — цитировало Борреля РИА Новости. Глава дипломатии ЕС тогда же поделился планами европейцев поставить Украине 1 млн единиц боеприпасов 155-го калибра.

Нынешние сетования Столтенберга и Уоллеса на истощение натовских арсеналов прозвучали одновременно с сообщением о решении депутатов парламента Швейцарии отклонить предложение разрешить реэкспорт вооружений швейцарского производства на Украину. Нейтральное (хотя и не вполне) государство, находящееся вне НАТО и ЕС, располагает не последним по европейским меркам ВПК. В частности, поставляет на экспорт в 60 стран мира (среди которых не только Саудовская Аравия и Катар, но и Германия и США) бронетехнику, стрелковые вооружения и те же боеприпасы. Тем не менее, вопреки недавним обращениям стран НАТО — Германии и Испании, «нейтралы» не дали разрешения на реэкспорт поставленных вооружений на Украину.

Давать по минимуму и не своё

«Европейцы до такой степени «разоружились», что уже, так сказать, все карманы вывернули. А быстро «раскочегарить» производство не получается, на это нужно время», — сказал ИА Регнум директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. При этом США, как уточняет он, занимают довольно сдержанную позицию в данном вопросе.

Антон Денисов/РИА Новости Руслан Пухов

«Если бы они захотели, то в течение месяца поставили сотню F-16 и пятьсот танков, — полагает Пухов. — Американцы по-прежнему пытаются по минимуму давать. Почему они так действуют — это отдельная тема».

При этом устные заявления такой персоны, как Столтенберг, в принципе не заслуживают внимания, уверен Пухов. Он отмечает: европейские страны, снабжающие Украину вооружениями, боевой техникой и боеприпасами, можно условно разделить на те, которые занимают «более проактивную и менее проактивную позицию» (хотя также есть Австрия, Венгрия и упомянутая выше Швейцария, которые вообще отказываются осуществлять поставки, ссылаясь на нежелание разжигать конфликт).

«То есть, условно говоря, есть Польша, Дания, Нидерланды, готовые очень активно поставлять, в том числе покупая в третьих странах на свои деньги, — напоминает эксперт. — Но есть и страны, которые занимают более сдержанную позицию».

Меньше, дольше и дороже

Учитывая сложившуюся сейчас ситуацию, никакого прорыва в вопросе преодоления Украиной «снарядного голода» не будет достигнуто и по итогам июньской встречи министров обороны стран НАТО, прогнозирует военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«До начала спецоперации, в период относительно мирного времени, производство бронетехники, расходы на оборону вообще были в странах НАТО сравнительно небольшими, — сказал эксперт ИА Регнум. — Сейчас они наращиваются, финансирование увеличено». Но эта система очень инертна, указывает Онуфриенко.

«Сначала нужно выделить деньги, потом нужно открыть законсервированные линии производства, — перечисляет собеседник. — В случае с США надо было перейти, грубо говоря, от 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц к 300 тысячам. Это занимает год-полтора, решить вопрос в течение месяца невозможно».

Поэтому сейчас вышестоящие чиновники в структуре НАТО предпринимают попытки извлечь максимальное количество запасов (в том числе техники и боеприпасов советских образцов), которые имеются в странах Евросоюза, включая не состоящие в военном альянсе.

«Это означает, что затем последует наращивание производства в Соединенных Штатах и Великобритании, поставка оружия оттуда за большие деньги, — прогнозирует собеседник ИА Регнум. — Это та же практика, которую они применяли и в Первую мировую войну, и во Вторую. Она позволяет обогащаться местным транснациональным корпорациям, военно-промышленному комплексу за счёт своих союзников. Это стандартная схема, отказываться от которой они не будут».

В то же время такая схема, по мнению Онуфриенко, не принесет кратного увеличения поставок на Украину. «Потому что европейцы при всех проукраинских заявлениях, которые сегодня звучат, понимают всю финансовую подоплёку, — полагает эксперт. —

Их заставляют это делать через «не хочу».

Поставки наращиваются, доставляются всё более тяжёлые вооружения. Но решения принимаются за океаном. И вопрос, что именно поставлять, тоже решается там».

Из-за того, что руководству НАТО приходится заставлять европейцев поставлять военную технику и боеприпасы на Украину, сам процесс снабжения замедляется.

Онуфриенко приводит в пример Польшу, откуда на Украину были отправлены более 200 танков Т-72. При этом в Варшаве приняли решение для восполнения танкового парка закупать американские Abrams.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Abrams

«Которые, естественно, гораздо дороже, — отмечает собеседник. — «Абрамсы» для Польши будут стоить около 10,5 млн долларов за штуку. Это баснословная цена, впятеро превышающая цену, например, на российские Т-90, поставлявшиеся в Индию. Притом что «Абрамс» никак не лучше. Однако перед началом спецоперации был заключён первый контракт, потом второй. И эта схема — стандарт всего механизма, она является наглядным примером».

Снарядный голод приобретает американский акцент

Сейчас вполне можно увязывать снарядный голод украинских вооружённых сил с нехваткой боеприпасов как советского, так уже и «натовского» образца, считают эксперты.

Украина постепенно переходит на западные образцы вооружений и техники, отмечает Руслан Пухов. «Всё меньше орудий калибра 152 мм и всё больше калибра 155, — приводит он пример. — Старые советские системы убиваются, количество поставленных образцов, которые созданы по советским лекалам, сокращается, а количество западных вооружений увеличивается».

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров

За год с лишним с начала СВО в силу выбывания, уничтожения ВС РФ в арсенале Украины резко изменился баланс между советскими образцами вооружений и западными. Соответственно, сейчас украинским формированиям уже не хватает и западных боеприпасов.

В Болгарии, по словам эксперта, были реанимированы заводы, производящие по советским технологиям вооружение и боеприпасы, которые затем поставлялись сирийским боевикам, воевавшим против официального Дамаска, а также в Армению, Азербайджан.

«Условно говоря, оборонная промышленность в Болгарии к 2012 году, к началу гражданской войны в Сирии, должна была уже умереть, но получила в итоге второе дыхание, — отмечает Пухов. — Но масштабы и интенсивность боевых действий на Украине сейчас таковы, что всё поставляемое той же Болгарией поглощается».

Онуфриенко соглашается: «Недостаток крупного калибра, то есть снарядов 152 мм и выше, у Украины ощущался ещё в 2015 году. Поэтому уже после начала спецоперации проблема была решена во многом за счёт Болгарии, откуда поставлялись нереально большие объёмы, это подтверждено. Но проблема теперь всё равно будет возникать, потому что советские образцы не производятся в достаточном для Украины количестве. При этом поставленные боеприпасы были довольно низкого качества, иногда с истёкшим сроком годности, отмечает Онуфриенко. Поэтому, — добавил он, — сейчас мы и наблюдаем де-факто переход Украины на натовские боеприпасы».

Решаемо — но не в краткосрочной перспективе

Пухов предполагает, что европейская оборонная промышленность — при всех её недостатках и проблемах — в течение полутора-двух лет всё же сможет обеспечить Украину тем количеством вооружений, которое ей требуется.

Онуфриенко также призывает не обольщаться по поводу отсутствия снарядов у Украины. «Это, к сожалению, проблема решаемая, — констатирует он. — Дело не в том, что Запад не может производить такое количество боеприпасов. Не надо забывать, что против нас — коалиция приблизительно пятидесяти стран», многие из которых обладают серьезными ВПК.

«Только в Соединенных Штатах что-то около 300 заводов по производству боеприпасов, — отмечает эксперт. — Большинство из них заморожены. Понятно, одни производят капсулы, другие — гильзы, порох, третьи — сами снаряды. Но в целом эта система работает».

Конечно, подавляющая часть средств, которые выделяются в рамках военной помощи Украине, поступают не ей, а военно-промышленному комплексу США, рассуждает Онуфриенко. Решения о дальнейших поставках и их объёмах опять же принимаются за океаном, исходя из политической целесообразности — чтобы удержался действующий киевский режим.

Потребность ВСУ в боеприпасах может быть решена в течение полутора-двух лет, но не ближайших месяцев, в свою очередь, указывает Пухов. И это оборачивается для Киева серьёзной проблемой.

«Одна из причин, почему Украина не начинает много раз анонсированное наступление, в том, что обещанные вооружения поступают с задержкой, — считает Пухов. — Сформированные для наступления бригады ещё не получили ни того количества танков, которое планировалось под наступление, ни бронемашин. А если наступать, особенно где-нибудь, например, под Херсоном, на обычных грузовиках, с необстрелянным составом, да ещё будут эффективно работать авиация и артиллерия ВС России, то наступление захлебнётся».