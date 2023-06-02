Берн, 2 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Национальный совет парламента Швейцарии не принял инициативу парламентской комиссии по политике безопасности разрешить реэкспорт оружия Украине, несмотря на нейтральный статус страны. Об этом вечером 1 июня сообщила пресс-служба швейцарского Федерального собрания (парламента).

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«Закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на Украину, не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что против указанной инициативы проголосовали 98 депутатов Национального совета и 75 высказались за неё.

Как отметил депутат правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Жан-Люк Аддор, в случае принятия такой инициативы республика сделала бы шаг в пользу одной из сторон конфликта на Украине.

Швейцария из-за своего нейтрального статуса не поставляет оружие Украине и запрещает реэкспорт проданного другим странам швейцарского вооружения в зоны конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января президент Швейцарии Ален Берсе выступил против возможности реэкспорта швейцарского оружия на Украину. Он подчеркнул, что сейчас не время менять определяющие нейтралитет страны правила, а, напротив, нужно сохранять приверженность своим принципам. Также Берсе призвал быть чрезвычайно осторожными в вопросах экспорта и реэкспорта оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта заявила, что США шантажируют Швейцарию для отказа от нейтралитета и реэкспорта вооружений на Украину. Дипломат отметила, что второй по величине банк в Швейцарии «завалился» именно после того, как лопнули три банка США.