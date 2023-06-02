Лондон, 2 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у союзников Украины заканчивается вооружение, которое они могут поставить как помощь Киеву. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post, опубликованном 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Реальность такова, что у всех нас заканчивается оборонное вооружение, которое можно пожертвовать», — сказал Уоллес.

Министр обороны отметил, что это ведёт к необходимости закупать больше оружия для Киева из-за отсутствия его запасов при том, что Запад всё так же намерен помогать Украине «столько, сколько понадобится».

«Вы можете отправить молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны», — заявил Уоллес.

Об истощении запасов вооружений у союзников Украины ранее заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, это означает, что альянсу необходимо нарастить производство оружия. Каким именно образом, он не уточнил.

В то же время, как передавало ИА Регнум, Вашингтон хочет наладить поставки тротила из Японии для производства на американских предприятиях артиллерийских снарядов калибра 155 мм для последующей их поставки на Украину. США вынуждены так действовать, чтобы ускорить долгое время анонсируемое контрнаступление ВСУ.