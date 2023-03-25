Москва, 25 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российским пользователям не следует огорчаться из-за того, что Запад закрывает свой контент, поскольку и музыка, и фильмы есть у пиратов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ

«Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — предложил Медведев. Он добавил, что такая ситуация только навредит Западу, ведь компании, такие как Netflix, лишаются прибыли, пряча контент от российских пользователей.

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«А я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон», — сказал он, добавив, что изменил своё прежнее отношение к этому вопросу, поскольку раньше осуждал пиратство.

Netflix в мае прошлого года закрыл доступ для российских пользователей. Двумя месяцами ранее, вскоре после начала СВО, Netflix отказался транслировать российские «пропагандистские телеканалы» по идеологическим причинам.

Также в мае прошлого года России закрыли доступ к обновлениям платных приложений в Google Play. О планах приостановить работу своего магазина приложений в РФ Google объявлял также после начала спецоперации.