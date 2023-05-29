Москва, 29 мая, 2023, 04:13 — ИА Регнум. До 2025 года в России могут отказаться от защиты прав авторов зарубежных фильмов из недружественных стран. Соответствующий законопроект разработали глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

По словам Кутепова, предлагаемая мера аналогична правилам параллельного импорта в РФ, но касается других статей Гражданского кодекса. Кинотеатры смогут выйти на уровень безубыточности, что поможет сохранить данный сегмент по экономическим показателям и показателям занятости.

При этом за кинотеатрами и киноканалами сохранятся требования необходимых отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в стране зарубежного кино, а также для поставок программного обеспечения, правообладатели которых нарушили лицензионное соглашение.

Ранее глава комитета Совфеда Андрей Кутепов признался, что прекращение из-за спецоперации лицензирования фильмов для зрителей из России зарубежными компаниями «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».