Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует образование и здравоохранение, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков во главе представительной делегации федеральных властей оценили на месте, как идет восстановление и создание новых больниц, аптек, объектов «социалки» в двух новых регионах, Херсонской и Запорожской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

«Два дня в регионе работала как никогда представительная группа руководителей министерств и ведомств России… Вместе осмотрели целый ряд наших соцобъектов — базовую областную больницу, краеведческий музей, центральную библиотеку, аптеки и МФЦ. Много общались с людьми», — поделился 25 мая в своем Telegram-канале глава херсонского областного правительства Андрей Алексеенко.

Например, в Геническе московская делегация посетила центральную больницу (где наградили грамотами и передали благодарности президента России медикам), школу и залы местного краеведческого музея. «Обрадовало, что все ценные исторические артефакты, в том числе экспонаты периода Великой Отечественной войны, сотрудникам музея удалось сохранить», — рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По каждому из социальных направлений «есть программа конкретных действий — как сделать жизнь людей лучше», — подчеркнул глава областного правительства Алексеенко. «От снижения цен на лекарства и продукты до качества, доступности медпомощи. Все задачи обсуждали на совещаниях по развитию наших здравоохранения, образования, системы социальной поддержки», — рассказал руководитель исполнительной власти Херсонщины.

Во время обсуждения были намечены планы: по регулированию цен на медикаменты и увеличению объёмов их поставки в регион, по расширению сети аптек, модернизации многофункциональных больниц, по совершенствованию системы оплаты медработников, ремонту школ, развитию музеев, перечислил врио главы области Владимир Сальдо. «Приняты конкретные решения», — подчеркнул региональный руководитель.

Алексеенко напомнил о главной цели, которую определил президент Владимир Путин, — за три-четыре года вывести новую российскую область на уровень ведущих регионов страны.

Прибыв в Мелитополь — временную столицу соседней, Запорожской области, Кириенко, Голикова и первый замглавы федерального Минпросвещения Александр Бугаев обсудили с региональным руководством подготовку к новому учебному году — первому, который область начнет в статусе российского региона.

Еще с 2022-го шефские регионы начали помогать школам Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов с обновлением школ, многие из которых не видели ремонта со времен строительства. В прошлом году в порядок привели 145 школ, в 2023-м запланировано восстановление еще 64, отмечает Telegram-канал «Запорожский вестник». В новую область уже привезли больше 865 тысяч учебников и доставили свыше сотни школьных автобусов, было передано 300 компьютерных классов. Как и во всей России, младшеклассников (с 1-го по 4-й класс) обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Как отмечает «Запорожский вестник»,

«раньше это было трудно представить, родители платили за всё, начиная от питания, заканчивая покупкой учебников».

Пока школы будут приводить в порядок, дети из разных районов области отправятся в оздоровительные и просто летние лагеря на отдых в другие регионы России, отмечает «Запорожский вестник». «Шефы» Запорожской области (а в их числе — Севастополь, Кабардино-Балкария, Тверская и Новгородская области) предоставят 10 тысяч путёвок. Учителям, которые в этом году начали преподавать по новым, российским программам, постепенно подтягивают и зарплату до общероссийского уровня, а классным руководителям отныне полагается надбавка в 5 тысяч рублей.

В тот же день, 26 мая, Кириенко, Голикова и глава Минздрава Мурашко проинспектировали мелитопольские аптеки, проверили цены и оценили возможность жителей получать необходимые им лекарства. «Мы считаем, что доставлять лекарства в регион компании-оптовики будут по минимальным ценам — как в случае с крупными партиями, даже если объемы закупок препаратов не будут большими, — заявила Татьяна Голикова. —

Кроме того, правительство и Центробанк России возьмут на себя страхование «военных рисков» аптек, работающих в 15-километровой зоне, прилегающей к линии фронта.

В них будут установлены минимальные наценки на жизненно важные препараты».

«Десант» федеральных руководителей проверил работу открывшегося в Мелитополе центра первичной медико-санитарной помощи. Местные врачи, в свою очередь, рассказали о том, как в освобожденных районах — Мелитопольском, Бердянском, Токмакском и других — при помощи коллег идет диспансеризация детей. Так, за прошлый год врачи из тех же шефских областей и республик осмотрели 37 тысяч ребят. Детей, у которых выявили серьезные диагнозы, направили на лечение в клиники в других регионах России.

Но в первую очередь московская делегация проверила, как идет работа в комплексном центре социального обслуживания населения Запорожья. «Здесь специалисты занимаются с непростыми детками, помогают им в социализации и развитии», здесь же помогают в адаптации пожилых, отмечает «Запорожский вестник».

Кроме того, первый замглавы администрации президента Кириенко посетил распределительный центр и пункт временного размещения жителей прифронтовых территорий в одном из детских лагерей в Бердянске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр молодежной политики Запорожской области Антон Тицкий. «Сергей Владиленович ознакомился с работой МФЦ, где людям помогают оформить единовременную выплату, осмотрел жилые корпуса, проинспектировал работу волонтеров», — рассказал Тицкий. Кроме того, Кириенко рассказал о том, как идет подготовка к Всероссийскому молодежному образовательному форуму «Юг молодой». В рамках форума запланирована масштабная программа для молодых людей из новых областей и народных республик, подчеркнул Тицкий.

Телеграм-канал Запорожский Вестник Сергей Кириенко посетил пункты временного размещения

Одновременно с сообщениями о поездке московской делегации по освобожденным районам приходили известия с линии боевого соприкосновения и прифронтовых территорий. 26 мая из-за обстрелов ВСУ была вновь сорвана ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за сутки противник потерял более 430 военнослужащих, несколько единиц техники и артиллерийских вооружений — на нескольких направлениях, в том числе на запорожском и херсонском направлениях.

Только завершились долгие бои за освобождение Артёмовска, сейчас российские войска готовятся к новым операциям. Всё руководство страны, начиная с Владимира Путина, говорит о том, что СВО не закончится до тех пор, пока все российские земли не будут очищены от ВСУ.

Но физическое освобождение — это лишь половина дела. На новых территориях страны нужно еще наладить мирную жизнь, поднять ее хотя бы до среднего по России уровня. А для этого предстоит провести колоссальный объем работы, начиная от восстановления городов и сел (даже тех, где не было боевых действий, — за 30 лет под властью Украины целый ряд объектов даже ни разу не ремонтировался) и заканчивая переводом всего и вся на российские стандарты.

И речь тут не только о благополучии граждан или об обязанности властей РФ заботиться о территории страны. Масштабные и оперативные вложения в Запорожскую, Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР имеют и важнейшее информационное значение. Они показывают новым жителям России — особенно в Херсонской и Запорожской областях — всю разницу в отношении к ним со стороны России и Украины, — на что важно будет посмотреть и жителям других пока еще украинских территорий. Кроме того, масштабные инвестиции в регионе также демонстрируют, что Россия оттуда (вопреки всяким вбросам украинской пропаганды о готовности, мол, российских войск бежать до Крыма) не уйдет.

Собственно, именно координацией многочисленных программ по восстановлению и интеграции сейчас занимается замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Причем занимается не из кабинета на Старой площади — поездки Кириенко в новые регионы стали регулярными.

Понятно, что всё это — лишь малая часть работы. Учитывая опыт Крыма, процесс восстановления освобожденных территорий от последствий украинской оккупации займет не один год. Однако главное то, что он идет, несмотря на украинские обстрелы, западные санкции и прочие проблемы. Причем идет не только в социально-экономическом, но и политическом плане — с точки зрения формирования в регионах настоящих, демократически выбранных органов власти, которые и будут отвечать за процесс восстановления и перед Кремлем, и перед жителями самих регионов. «После выборов в сентябре ЛДНР, Херсонская и Запорожская области станут регионами России с полным набором всех атрибутов нормализации жизни: местные парламенты, муниципалитеты, губернаторы, работающие институты органов власти», — говорит российский политтехнолог Марат Баширов.