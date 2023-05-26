Мелитополь, 26 мая, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе поездки в Мелитополь проинспектировали местные аптеки, проверили работу центра первичной помощи и вручили награды медикам, передаёт 26 мая Telegram-канал «Запорожский вестник».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Участники делегации и руководители Запорожской области в ходе посещения нескольких аптечных пунктов проверили цены и оценили возможности жителей получать необходимые им медикаменты.

Также Кириенко, Голикова и Мурашко проверили работу нового центра первичной медико-санитарной помощи, осмотрели амбулаторию общей практики, ознакомились с работой участковых врачей и обсудили аспекты лекарственного обеспечения льготников.

Кроме того, участники делегации провели совещание по вопросам здравоохранения в Запорожской области. Были подведены промежуточные итоги диспансеризации населения. В период с ноября 2022 года специалисты, приехавшие в Запорожскую область из разных регионов страны, осмотрели 37 тысяч детей. Те пациенты, у которых были выявлены серьёзные заболевания, отправлены на лечение в другие регионы.

Также Кириенко и Мурашко вручили врачам и санитарам письма, грамоты, медали и награды от президента России Владимира Путина за вклад в развитие здравоохранения региона.

Как сообщалось ранее, в ходе поездки в Запорожскую область Кириенко, Голикова и заместитель министра просвещения Александр Бугаев провели совещание по вопросам подготовки школ региона к новому учебному году. До сентября будут восстановлены и приведены в порядок здания 64 школ. Помощь властям региона оказывают власти субъектов Федерации, взявшие шефство над городами и районами Запорожской области.

В апреле 2023 года корреспонденты ИА Регнум провели опрос жителей Запорожской области об изменениях в уровне благосостояния людей старшего поколения. Большинство респондентов ответили, что покупательская способность пенсионеров в Запорожской области после возвращения региона в состав России заметно возросла.