Мелитополь, 26 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и замминистра просвещения Александр Бугаев 26 мая провели совещание по подготовке школ Запорожской области к новому учебному году. До 1 сентября в регионе будут восстановлены и приведены в порядок здания 64 школ, сообщил Telegram-канал «Запорожский вестник».

Помогать местным властям с восстановлением зданий школ будут регионы, взявшие шефство над городами и районами Запорожской области. В 2022 году оказывалась аналогичная помощь, в порядок были приведены 145 зданий.

«Многие из этих школ не видели ремонта со времен строительства», — говорится в сообщении.

В течение 2022 года в школы региона привезли 865 тыс. учебников, также были оборудованы 300 компьютерных классов, появилось 110 школьных автобусов, сообщили участники совещания. Младшеклассники обеспечены горячим питанием. Зарплаты учителей существенно выросли в сравнении с временем, когда регион находился в составе Украины, а классные руководители, как и в других регионах России, получают надбавки в размере 5000 рублей.

Летом 2023 года школьники из Запорожской области смогут отправиться в детские лагеря отдыха, отметили также участники совещания. Регионы-шефы предоставили 10 тысяч путёвок.

Как сообщалось ранее, почти полмиллиона российских школьников услышали последний звонок учебного года, завершившегося 25 мая, в новых зданиях школ, построенных в рамках нацпроекта «Образование». Всего было построено более 800 средних учебных заведений, до конца 2024 года будут введены в строй ещё 1300 школ. Другая программа — капитального ремонта и технического обновления действующих средних учебных заведений — рассчитана до конца 2026 года.