Байден отказывает ВСУ в военных самолётах
Администрация Джо Байдена выступает против того, чтобы самолёты F-16 передавались ВСУ. Более того, Белый Дом запрещает тренировать украинских пилотов даже на тех машинах, которые находятся в распоряжении ВВС стран Европы. Столь неожиданное сообщение передал источник The New York Times.
Скептическое отношение правительства США вызвано тем, что украинские лётчики не успеют пройти курс обучения в ближайшие месяцы, пояснил другой источник. Более того, самолёты явно не успеют к анонсированному ВСУ наступлению, а значит — вопрос их поставки не должен стоять на повестке дня.
Неприятный для Киева сигнал от главного западного «партнера» явно контрастирует с предыдущими сообщениями от европейских союзников. По информации той же NYT, в ходе тура украинского президента Владимира Зеленского по Европе главы Нидерландов и Великобритании согласились начать подготовку украинских лётчиков на самолётах F-16, а в будущем — предоставить и сами самолёты. Правительства двух стран заявили о готовности способствовать созданию так называемой «коалиции» по поставкам авиации для ВСУ.
Французский президент Эмманюэль Макрон был более сдержан — сказал, что время для поставок самолётов ещё не пришло, но заверил он, Париж предлагает начать подготовку украинских лётчиков, сообщал канал BFM TV.
Просьбы Киева о поставках боевой авиации сопровождались, как и ранее, жалобами на недостаточность вооружений для эффективного наступления — об этом, в частности, украинский президент говорил во время визита в Германию, упирая на то, что нехватка боевой техники может привести к тяжелым потерям ВСУ.
Как сообщало издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака, Киев рассчитывает получить как минимум 50 самолётов F-16.
В теории эта задача не кажется невозможной. Истребители F-16 были разработаны ещё в конце 1970-х годов и активно поставлялись в страны НАТО и другие союзные США государства. В настоящее время ряд государств Европы постепенно списывает F-16, заменяя их на более современные истребители F-35. К числу таких стран, в частности, относятся Норвегия, Нидерланды, Бельгия и Дания. Поэтому проблем с поставкой истребителей для ВСУ быть не должно — но они возникли.
Недоверие Белого Дома вполне понятно — Вашингтон не хочет рисковать своей собственностью, пояснил ИА Регнум отставной лётчик российских ВКС и ветеран военных конфликтов, на условиях анонимности.
Если условная Бельгия захочет их списать, они должны быть возвращены обратно в США, — пояснил собеседник. — Любое использование американских самолётов в боевых условиях должно согласовываться с Госдепом, Пентагоном и другими инстанциями. Потому что в случае потери самолёта, в убытке в итоге остаются Штаты».
С таким «управлением рисками» со стороны американцев, в свое время столкнулись израильские военные.
В феврале 2018 года силами ПВО Сирии был сбит истребитель F-15 ВВС Израиля. С тех пор израильские ВВС ни разу не заходили в сирийское воздушное пространство, предпочитая наносить удары управляемыми ракетами с большого расстояния, отметил источник ИА Регнум. Это также связано с тем, что потеря воздушной техники плохо сказывается на имидже США и косвенно рекламирует средства ПВО российского производства.
По той же причине США запретили своим партнёрам из Саудовской Аравии использовать современную бронетехнику в ходе конфликта в Йемене. В Белом Доме остались недовольны распространившимися в Сети кадрами, на которых запечатлены сгоревшие танки Abrams.
Но, как уже неоднократно отмечалось, для ВСУ поставка военных самолётов остается критически важной. Особенно важной, с учетом того, что США отказали Украине и в поставках тактических ракет ATACMS (об этом Киев 15 мая оповестил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби).
Что же касается поставляемых Францией и Великобританией ракет Storm Shadow, то для них — как ранее отмечало ИА Регнум — не хватает носителей. «Как мы знаем, некоторое время назад Киев начал применять Storm Shadow для нанесения ударов, в частности — по Луганску. Для пусков, видимо, используются советские бомбардировщики Су-24, — отметил источник, добавив: Но во-первых, их слишком мало, их сбили достаточно много, а для ремонта других не хватает запчастей, а во-вторых, они плохо приспособлены к использованию американских боеприпасов».
Таким образом для нанесения ударов украинской авиации нужны самолёты производства НАТО и в достаточном количестве, указывает собеседник. «Как раз 50 штук — оптимальное количество. Без них, без возможности наносит удары вглубь, наступление оказывается под вопросом», — подчеркнул источник ИА Регнум.
Главная проблема для противника в анонсированном им контрнаступлении — у ВСУ отсутствуют возможности по прикрытию своих войск от действий российской авиации. В случае возможного наступления, соединения ВСУ на марше могут оказаться лёгкой добычей для ВКС России, а значит — наступление может провалиться или же обернуться невосполнимыми потерями в живой силе и бронетехнике. Примечательно, что именно об этом и говорил украинский президент во время своей поездки в Германию. Значит — наступление нужно или снова откладывать, либо искать замену F-16.
«Думаю, что здесь Штаты вновь хотят переложить ответственность на Европу», — отмечает собеседник ИА Регнум, — Как и в случае с танками Abrams, Вашингтон задерживает поставки под самыми невероятными предлогами. Но что может предложить Европа?».
Оптимальный вариант для Киева — истребители Eurofighter Typhoon, полагает источник. «Эти самолёты — довольно новые, их произвели в количестве более 500 штук. При желании, европейские господа могут скинуться. Но вряд ли. Им нужно самим, тем более что самолёты очень дорогие. Нужно что-то постарше и подешевле», — рассуждает собеседник.
C учётом того, что управляемые бомбы Киеву передают Франция и Британия, остаются или Panavia Tornado или французские Mirage 2000, которые адаптированы к несению ракет Storm Shadow. «Но я не думаю, что это то, что нужно Киеву. У них и срок эксплуатации выходит и вообще это не самые новые и надёжные машины, особенно Tornado», — заключил источник издания.
В ситуации, когда до конца весны остаются считанные недели, Киев оказывается в крайне незавидном положении. Момент для наступления может быть упущен, чего западные союзники не простят. А значит — нужно идти вперёд, даже не имея прикрытия с воздуха и дальнобойных боеприпасов.