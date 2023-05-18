Администрация Джо Байдена выступает против того, чтобы самолёты F-16 передавались ВСУ. Более того, Белый Дом запрещает тренировать украинских пилотов даже на тех машинах, которые находятся в распоряжении ВВС стран Европы. Столь неожиданное сообщение передал источник The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Скептическое отношение правительства США вызвано тем, что украинские лётчики не успеют пройти курс обучения в ближайшие месяцы, пояснил другой источник. Более того, самолёты явно не успеют к анонсированному ВСУ наступлению, а значит вопрос их поставки не должен стоять на повестке дня.

Неприятный для Киева сигнал от главного западного «партнера» явно контрастирует с предыдущими сообщениями от европейских союзников. По информации той же NYT, в ходе тура украинского президента Владимира Зеленского по Европе главы Нидерландов и Великобритании согласились начать подготовку украинских лётчиков на самолётах F-16, а в будущем предоставить и сами самолёты. Правительства двух стран заявили о готовности способствовать созданию так называемой коалиции по поставкам авиации для ВСУ.

Французский президент Эммануэль Макрон был более сдержан, сказав, что время для поставок самолётов ещё не пришло, но, заверил он, Париж предлагает начать подготовку украинских лётчиков, сообщал канал BFM TV.

Просьбы Киева о поставках боевой авиации сопровождались, как и ранее, жалобами на недостаточность вооружений для эффективного наступления — об этом, в частности, украинский президент говорил во время визита в Германию, упирая на то, что нехватка боевой техники может привести к тяжелым потерям ВСУ.

Как сообщало издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака, Киев рассчитывает получить как минимум 50 самолётов F-16.

В теории эта задача не кажется невозможной. Истребители F-16 были разработаны ещё в конце 1970-х годов и активно поставлялись в страны НАТО и другие союзные США государства. В настоящее время ряд государств Европы постепенно списывает F-16, заменяя их на более современные истребители F-35. К числу таких стран, в частности, относятся Норвегия, Нидерланды, Бельгия и Дания. Поэтому проблем с поставкой истребителей для ВСУ быть не должно, но они возникли.

Forsvarsdepartementet Кабина истребителя F-35

Недоверие Белого Дома вполне понятно — Вашингтон не хочет рисковать своей собственностью, пояснил ИА Регнум отставной лётчик российских ВКС и ветеран военных конфликтов, на условиях анонимности.

«По нормам американского законодательства, самолёты хоть и используются другими странами, но находятся как бы в лизинге.

Если условная Бельгия захочет их списать, они должны быть возвращены обратно в США, — пояснил собеседник. — Любое использование американских самолётов в боевых условиях должно согласовываться с Госдепом, Пентагоном и другими инстанциями. Потому что в случае потери самолёта в убытке в итоге остаются Штаты».

С таким «управлением рисками» со стороны американцев в свое время столкнулись израильские военные.

В феврале 2018 года силами ПВО Сирии был сбит истребитель F-15 ВВС Израиля. С тех пор израильские ВВС ни разу не заходили в сирийское воздушное пространство, предпочитая наносить удары управляемыми ракетами с большого расстояния, отметил источник ИА Регнум. Это также связано с тем, что потеря воздушной техники плохо сказывается на имидже США и косвенно рекламирует средства ПВО российского производства.

По той же причине США запретили своим партнёрам из Саудовской Аравии использовать современную бронетехнику в ходе конфликта в Йемене. В Белом Доме остались недовольны распространившимися в Сети кадрами, на которых запечатлены сгоревшие танки Abrams.

Но, как уже неоднократно отмечалось, для ВСУ поставка военных самолётов остается критически важной. Особенно важной с учетом того, что США отказали Украине и в поставках тактических ракет ATACMS (об этом Киев 15 мая оповестил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби).

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Что же касается поставляемых Францией и Великобританией ракет Storm Shadow, то для них, как ранее отмечало ИА Регнум, не хватает носителей. «Как мы знаем, некоторое время назад Киев начал применять Storm Shadow для нанесения ударов, в частности, по Луганску. Для пусков, видимо, используются советские бомбардировщики Су-24, — отметил источник, добавив: Но во-первых, их слишком мало, их сбили достаточно много, а для ремонта других не хватает запчастей, а во-вторых, они плохо приспособлены к использованию американских боеприпасов».

Таким образом, для нанесения ударов украинской авиации нужны самолёты производства НАТО и в достаточном количестве, указывает собеседник. «Как раз 50 штук — оптимальное количество. Без них, без возможности наносит удары вглубь наступление оказывается под вопросом», — подчеркнул источник ИА Регнум.

Главная проблема для противника в анонсированном им контрнаступлении: у ВСУ отсутствуют возможности по прикрытию своих войск от действий российской авиации. В случае возможного наступления соединения ВСУ на марше могут оказаться лёгкой добычей для ВКС России, а значит наступление может провалиться или же обернуться невосполнимыми потерями в живой силе и бронетехнике. Примечательно, что именно об этом и говорил украинский президент во время своей поездки в Германию. Значит, наступление нужно или снова откладывать, либо искать замену F-16.

«Думаю, что здесь Штаты вновь хотят переложить ответственность на Европу, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Как и в случае с танками Abrams, Вашингтон задерживает поставки под самыми невероятными предлогами. Но что может предложить Европа?»

Оптимальный вариант для Киева — истребители Eurofighter Typhoon, полагает источник. «Эти самолёты довольно новые, их произвели в количестве более 500 штук. При желании европейские господа могут скинуться. Но вряд ли. Им нужно самим, тем более что самолёты очень дорогие. Нужно что-то постарше и подешевле», — рассуждает собеседник.

C учётом того, что управляемые бомбы Киеву передают Франция и Британия, остаются или Panavia Tornado, или французские Mirage 2000, которые адаптированы к несению ракет Storm Shadow. «Но я не думаю, что это то, что нужно Киеву. У них и срок эксплуатации выходит, и вообще это не самые новые и надёжные машины, особенно Tornado», — заключил источник издания.

В ситуации, когда до конца весны остаются считанные недели, Киев оказывается в крайне незавидном положении. Момент для наступления может быть упущен, чего западные союзники не простят. А значит нужно идти вперёд, даже не имея прикрытия с воздуха и дальнобойных боеприпасов.